Воздушная тревога из-за атаки "Шахедами" длилась более 5 часов. Пока известно, что один из враждебных БПЛА вручил в дом в Днепре.
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Враг еще раз атаковал "Шахедами"
В ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Традиционно враг запустил дроны-камикадзе из района Приморско-Ахтарск в России. Кроме того, россияне также нанесли удар тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донбасса.
Оккупанты направили большинство беспилотников на Юг и Восток Украины. Силы и средства ПВО работали в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей. В целом украинским защитникам удалось ликвидировать 21 "Шахед". К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Силы ПВО сбили 21 БПЛА / Инфографика Воздушных сил
В Силах обороны Юга добавили, что в их зоне ответственности были сбиты 11 "Шахедов":
- 5 в Николаевской области,
- по 2 беспилотника в Одесской и Днепропетровщине,
- по 1 беспилотнику в Кировоградской и Винницкой областях.
Россия цинично ударила по Покровску
- Враг цинично нанес ракетные удары по городу Покровск в Донецкой области. Под ударом оказались дома местных жителей, админздания и гаражи. Зафиксировали попадание и на территории одного из предприятий – там разгорелся масштабный пожар. Огонь охватил почти 600 квадратных метров, спасатели более 3 часов укрощали возгорание.
- Сейчас известно об 11 погибших, среди которых – 5 детей. Еще 8 человек получили ранения.
- Владимир Зеленский в традиционном обращении осудил российские удары по Покровску и выразил соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что "Россия должна чувствовать, что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет".
- Под ударом оккупантов также оказалось село Ровно Мирноградской общины в Покровском районе. Россияне попали в дом, где проживала семья из 6 человек.