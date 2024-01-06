Оккупанты снова ударили ракетами по Покровскому району в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере десяток человек.
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Россия убила пятерых детей в Покровске
В Покровске, а также в Ровно Мирноградской общины продолжается разбор завалов. По предварительным данным, 11 человек погибли. Среди них – 5 детей. Также известно о 8 раненых.
В Донецкой ОВА отметили, что противник ударил ракетами С-300.
Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю,
– подытожил трагические последствия российской атаки председатель ОВА Вадим Филашкин.
Последствия очередного преступления страны – агрессорки / Фото Донецкая ОВА
Ранее местные власти сообщали, что во второй половине дня Покровск, а также населенный пункт Ровно, находились под ракетными ударами врага. В частности, в Покровске оккупанты атаковали частный сектор города. 6 домов разрушены полностью. Также отмечалось, что под завалами могут находиться люди. В Ровно россияне попали в жилой дом, в котором проживала семья из 6 человек.
Зеленский отреагировал на удар по Покровску
Президент Украины в вечернем обращении заявил, что ни один из террористических актов России не пройдет просто так.
Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями,
– подчеркнул Зеленский.
Баллистикой по Покровску, авидаудары по Северному
- В ночь на 6 января, а также утром этого дня оккупанты совершили атаки на населенные пункты Донбасса. Россияне ударили по Покровску. Там пылал гараж, авто, а также есть попадание в административное здание.
- Утром вражеские самолеты нанесли удары по жилым застройкам в поселке Северное. Там погибла 63-летняя женщина. Еще одна 79-летняя жительница получила ранения. Ее госпитализировали.
- Ранее захватчики атаковали подстанцию и ТЭС в Донецкой области.
- 4 января враг нанес удар по шахте в Мирнограде. В результате чего она оказалась неструйной. В ловушке под землей осталось 17 горняков.