Окупанти знову вдарили ракетами по Покровському районі у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше з десяток людей.

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Росія вбила п'ятьох дітей у Покровську

У Покровську, а також Рівному Мирноградської громади триває розбір завалів. За попередніми даними, 11 людей людей загинули. Серед них – 5 дітей. Також відомо про 8 поранених.

У Донецькій ОВА зазначили, що противник вдарив ракетами С – 300.

Ворог цинічно б'є по цивільних, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю,

– підсумував трагічні наслідки російської атаки голова ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки чергового злочину країни – агресорки / Фото Донецька ОВА

Раніше місцева влада повідомляла, що о другій половині дня Покровськ, а також населений пункт Рівне, перебували під ракетними ударами ворога. Зокрема, у Покровську окупанти атакували приватний сектор міста. 6 будинків зруйновані повністю. Також зазначалося, що під завалами можуть бути люди. У Рівному росіяни влучили у житловий будинок, в якому мешкала родина із 6 осіб.

Зеленський відреагував на удар по Покровську

Президент України у вечірньому зверненні заявив, що жоден з терористичних актів Росії не минеться просто так.

Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями,

– наголосив Зеленський.

Балістикою по Покровську, авідаудари по Північному