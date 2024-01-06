Постраждалих внаслідок російського терору Покровська не зафіксовано. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі.
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Атака на Покровськ
Росія 6 січня атакувала Покровськ двічі за ніч – ракети С-300 поцілили по території підприємства.
Зафіксовано 6 влучань, є пошкодження. Інформація про постраждалих наразі не надходила,
– повідомили в МВС.
Там додали, що рятувальникам знадобилось близько 3 годин, аби ліквідувати загоряння на загальній площі 600 квадратних метрів.
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Російські обстріли України
У ніч проти 6 січня загарбники вдарили по житловому сектору у Куп'янську. Окупанти атакували будівлю навчального закладу та приватні житлові будинки. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 60-річна жінка.
У Кривому Розі 5 січня пролунав вибух. На території області оголошували повітряну тривогу. Згодом повідомили, що ворог вдарив ракетою по Криворізькому району. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Вранці 4 січня російська армія знову атакувала Україну – цього разу під ракетним ударом опинився Кропивницький. Було пошкоджено один з об'єктів компанії Укренерго – загинув 1 працівник, а ще 5 зазнали поранень. Постраждав і об'єкт ПАТ "Кіровоградобленерго".