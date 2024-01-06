Постраждалих внаслідок російського терору Покровська не зафіксовано. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі.

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Атака на Покровськ

Росія 6 січня атакувала Покровськ двічі за ніч – ракети С-300 поцілили по території підприємства.

Зафіксовано 6 влучань, є пошкодження. Інформація про постраждалих наразі не надходила,

– повідомили в МВС.

Там додали, що рятувальникам знадобилось близько 3 годин, аби ліквідувати загоряння на загальній площі 600 квадратних метрів.

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