Людей просили перебувати в укриттях цивільного захисту аж до відбою. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

Зверніть увагу Враження від цієї роботи велике, – Гуменюк розповіла про наслідки вчорашньої "бавовни" у Криму

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння на території Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Телеграм-канали заявляли, що окупанти випустили балістичну ракету.

Станом на 15:52 захисники українського неба повідомили про відбій тривоги.

Українців попереджають про надзвичайно високий рівень загрози

Як тільки шторм 4 січня ущух, окупанти вивели в море ракетоносій "Адмірал Макаров". Повідомляли, що він має напоготові 8 "Калібрів". Згодом Сили оборони Півдня повідомили, що до нього вночі 5 січня доєднався корабель "Адмірал Ессен".

Тобто, два фрегати, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів", зараз перебувають на бойовому чергуванні. Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря,

– заявила Наталія Гуменюк.

Людей просять не нехтувати своєю безпекою й оперативно реагувати на всі сповіщення про небезпеку. Це може врятувати життя.