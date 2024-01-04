Людей просять оперативно реагувати на тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу У Криму – знову вибухи: окупанти заявляють про "одну з наймасштабніших атак"

Сили оборони Півдня повідомили, що окупанти вивели у Чорне море ракетоносій "Адмірал Макаров". Він має напоготові 8 "Калібрів".

Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій – фрегат "Адмірал Макаров" – має напоготові 8 "Калібрів",

– мовиться у повідомленні.

Сили оборони Півдня наголосили, що рівень ракетної небезпеки – підвищений.

Як Україна відповідатиме на терор Росії

Михайло Подоляк заявив, що для Росії наслідки її терору будуть фатальними. Україна має набагато потужніші можливості, аніж це було у 2022 році. Відповідь загарбникам є та буде. Українські герої можуть змінювати ситуацію на тому чи іншому напрямку. Окупантам неодмінно доведеться відповісти за все скоєне. Ворогу не вдасться досягнути жодного успіху.