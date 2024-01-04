Людей просят оперативно реагировать на тревоги. Когда сообщают об угрозе, необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание В Крыму снова взрывы: оккупанты заявляют об атаке беспилотниками

Силы обороны Юга сообщили, что оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель "Адмирал Макаров". Он имеет наготове 8 "Калибров".

Как только шторм в море немного утих, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров" – имеет наготове 8 "Калибров",

– говорится в сообщении.

Силы обороны Юга подчеркнули, что уровень ракетной опасности – повышен.

Как Украина будет отвечать на террор России

Михаил Подоляк заявил, что для России последствия ее террора будут роковыми. Украина имеет гораздо более мощные возможности, чем это было в 2022 году. Ответ захватчикам есть и будет. Украинские герои могут изменять ситуацию на том или ином направлении. Оккупантам непременно придется ответить за все содеянное. Врагу не удастся добиться никакого успеха.