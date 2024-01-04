Что известно

В половине восьмого вечера в Новофедоровке (Сакский район) якобы работала российская ПВО. Впрочем, взрыв был такой силы, что его услышали и в Евпатории, и в Скворцово. А поселок Скворцово – это уже Симферопольский район.

Россияне утверждали, что по ним пускают дроны из Одессы. Местных призывали сообщать о "времени и месте фиксации" – вероятно, "стучать", где летят дроны. Интересно, неужели доблестная пе-ве-о не способна справиться сама? Или днем 4 января Украина действительно нанесла значительный ущерб оккупантской ПВО?

Оккупанты предупреждают и о ракетной опасности для Крыма. Также жалуются, что "меры безопасности" следует предпринять на несколько ближайших часов, повторные атаки возможны ближе к ночи и ночью.

Враждебное минобороны заявило о сбитии дрона самолетного типа над западным Крымом. Впрочем, есть маленькая несостыковка: крымские паблики сообщили о нескольких "уничтоженных" БПЛА.