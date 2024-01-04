Движение "Атеш" сообщило, что на месте инцидента вспыхнул пожар. Пылает военная часть оккупантов.

Обратите внимание В Крыму снова тревожно: оккупанты заявляют о массированном ударе

В "Атеш" также показали кадры, что сейчас происходит на месте удара.



Военная часть оккупантов горит-пылает / "Атеш"



В оккупантов совсем не удался четверг / "Атеш"

Заметьте! Вооруженные Силы Украины сообщили, что 4 января около 15:00 поразили командный пункт соединения российских оккупантов вблизи Севастополя.

Во временно оккупированном Крыму четверг, 4 января, оказался очень жарким и крайне негативным для захватчиков. Может быть, они забыли выпить кофе с корицей. Или полуостров громко отмечает День рождения Кирилла Буданова.

Николай Олещук – командующий Воздушными силами – заявил, что ожидает эпический отчет о событиях дня в Крыму.

Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4 января, и еще раз спасибо пилотам Воздушных сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу,

– заявил Олещук.



У врага нет никакого будущего во временно оккупированном Крыму. Украинские герои освободят полуостров.