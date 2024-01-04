Вдень у Криму вразили РЛС під Євпаторією та Юхаріну балку під Севастополем – там був командний пункт росіян, але не тільки. В Юхаріній балці точно розміщено аеродром і, можливо, база ППО.

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Що відомо про атаку дронами по Криму ввечері 4 січня

О пів на восьму вечора у Новофедорівці (Сакський район) нібито працювала російська ППО. Утім, вибух був такої сили, що його почули і в Євпаторії, і в Скворцовому. А селище Скворцове – то вже Сімферопольський район.

Під ударом дронів опинився північно-західний Крим / Скриншот 24 Каналу

Росіяни стверджували, що по них пускають дрони з Одеси. Місцевих закликали повідомляти про "час і місце фіксації" – імовірно, "стукати", де летять дрони. Цікаво, невже доблесна пе-ве-о не здатна впоратися сама? Чи вдень 4 січня Україна справді завдала значної шкоди окупантській ППО?

Окупанти попереджають і про ракетну небезпеку для Криму. Також скаржаться, що "заходів безпеки" слід ужити на декілька найближчих годин, повторні атаки можливі ближче до ночі та вночі.

Вороже міноборони заявило про збиття дрона літакового типу над західним Кримом. Утім, є маленький нестик: кримські пабліки повідомили про декілька "знищених" БпЛА.

Тим часом Кримський міст не працював чотири години – його закрили ще вдень. Там скупчилося понад 1600 авто в обидва боки, скаржаться росіяни.

Сили оборони вразили важливі об'єкти в Криму

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