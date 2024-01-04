Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что никто не собирается просто смотреть на то, что творит Россия.

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Украина наращивает инструменты влияния

Подоляк отметил, что 2023 год показал, что Украина имеет соответствующие инструменты, даже стратегического влияния, чтобы изменить ситуацию на том или ином направлении. Стоит только упомянуть события в акватории Черного моря и во временно оккупированном Крыму.

Это четко говорит и доказывает, что у Украины есть сегодня инструменты гораздо более существенные по влиянию на ту или иную ситуацию, чем это было в 22-м или начале 23-го года,

– сказал советник главы ОПУ.

Он отметил, что последние массированные удары России были исключительно по гражданскому населению. А это абсолютный компонент террористического геноцидного ведения войны. Поэтому не может Украина ничего не делать в ответ. И поддерживающие нас страны осознают это.

Потому, подчеркнул Подоляк, очевидно, что постепенно объем этого ответа будет увеличиваться. А Украина, соответственно, увеличивает инструменты влияния.

Обратите внимание! Интервью с Михаилом Подоляком выйдет сегодня в 20:00 на нашем ютуб-канале. Не пропустите!

Почему важно перенести войну на территорию России

Советник главы ОПУ отметил, что Россия не перестанет атаковать наши города, используя крылатые ракеты, или баллистику, чтобы, например, уничтожать Харьков, или бить "Кинжалами" по Киеву.

По его словам, у наших партнеров уже есть понимание, что когда война будет на территории России, это ускорит трансформационные последствия, которые ее закончат. А война сейчас уже переносится на российскую территорию, в частности, самым вражеским генштабом, который атакует своими средствами и Воронеж, и Белгород.

Как только начнется излом системы Путина в Российской Федерации, тогда мы с вами будем говорить, что у нас есть возможность правильно финализировать эту войну,

– подчеркнул Подоляк.

Все остальное, по словам советника главы ОПУ, ничто иное как мифы и сказки, не имеющие никакого отношения к реальности.

Последствия для России будут роковыми

Подоляк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что мы продолжим упорно развивать свои дальнобойные возможности, инвестируя туда достаточно денег. И делаем мы это вместе с партнерами.

Безусловно, Россия будет иметь гораздо более фатальные последствия, чем им сегодня кажется,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Ведь, добавил он, никто не будет продолжать смотреть на то, что делает Россия. Мы будем четко доказывать террористический компонент в его действиях. Потому что россияне отказались от атак на военные объекты, даже не столько упорно атакуют критическую инфраструктуру, как в прошлом году. Теперь они избивают именно по гражданскому населению, а это уже террористический компонент и соответствующие ордера.

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