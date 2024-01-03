Утром 2 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины. В результате атаки есть пострадавшие в Киеве и Харькове.

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Как отреагировали в НАТО

В НАТО отметили, что "члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и привержены к дальнейшему укреплению ее обороноспособности".

В штаб-квартире заверили, что они продолжат поддерживать Украину.

НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и поселки. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломить решительность Украины. Ему это не удастся,

– отметили в Альянсе.

По их словам, они будут продолжать поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России, а также будут стоять рядом с Украиной столько, сколько необходимо.

В то же время в пресс-службе НАТО упомянули о ситуации в Польше и угрозу, которую несет война для соседних с Украиной стран.

НАТО и дальше будет оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши,

– говорится в заявлении Альянса.

Представители Североатлантического союза отметили, что "НАТО усиливает свое присутствие и готовность от Черного к Балтийскому морю, в том числе в Польше", и что "Польша уже имеет более 10 тысяч военнослужащих Североатлантического союза и значительный военный потенциал Североатлантического союза, включая самолеты НАТО, защищающие польское небо".

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