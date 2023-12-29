Президент страны Анджей Дуда созвал срочное заседание военных и силовиков, чтобы установить происхождение неизвестного объекта. В конце концов, в генштабе Войска Польского подтвердили, что "нарушительницей" границы была именно российская ракета.

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Есть доказательства

Так, по итогам заседания СНБО Польши начальник Генштаба генерал Веслав Кукула заявил, что есть все основания утверждать, что российская ракета пересекла польское воздушное пространство.

Мы имеем подтверждение этого на национальном и союзническом радарах,

– сказал генерал.

Польские СМИ предполагают, что, скорее всего, в Польшу залетела российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова вернулась в Украину, где ее сбили средства ПВО.

Напомним, что премьер страны Дональд Туск провел совещание с начальником Генерального штаба, оперативным командующим Вооруженными силами, главой Минобороны и руководителями спецслужб относительно нарушения воздушной границы Польши.

Между тем, польская полиция осуществляет поиски ракеты. В СМИ предполагали, что она могла упасть на территории Люблинского воеводства.

Была в небе три минуты

Командующий Оперативными вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш уточнил, что российская ракета находилась в польском небе три минуты.

По его словам, воздушная цель залетела примерно на 40 километров вглубь территории Польши. За ней следили с помощью радаров.

Клиш предположил, что ракета, вероятно, покинула польскую территорию.

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