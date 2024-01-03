Это еще раз наталкивает на мысль об информационных пузырях в соцсетях, потому что в моей ленте была немного другая картина. В ней было достаточно реакций от западных лидеров и дипломатов, а также публикаций мировых СМИ и сообщений экспертов и обозревателей.

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Как мир отреагировал на массированные атаки на Украину

CNN: "Россия атакует Украину новой волной ударов против гражданских".

The Telegraph: "Украина сбила рекордное количество "Кинжалов", которые Россия называла неуловимыми".

BBC: "Атаки России демонстрируют, насколько критичным для Киева является продолжение западной помощи".

"Украинские силы ПВО работают хорошо, но Украина должна получить больше помощи. Новогодние праздники закончились, Запад должен настроиться серьезно и действовать уже сейчас", – президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты в Украине и убивает невинных. Хочет, чтобы мы устали от войны и отказались от украинцев. Но этого не произойдет. Ни в этом году, ни когда-либо", – министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

"Мы должны ответить на понятном Владимиру Путину языке: усилив санкции, чтобы он не мог производить оружие через контрабандные компоненты. А также нужно предоставить Киеву дальнобойные ракеты, которые позволят уничтожать пусковые площадки и командные центры", – глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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Конгресс США начал двигаться

Это всего несколько тезисов из СМИ и заявлений международных партнеров. Был тоже призыв от немецкого Бундестага немедленно передать Киеву ракеты Taurus. Звонок премьер-министра Великобритании Риши Сунака и Владимира Зеленского. И разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы британского МИД Дэвида Кэмерона, которые также обсудили поддержку Украины

Понимаю, что большинство из этого слова и заявления, а все ждут действий. Закономерно, взгляды сейчас обращены на США, особенно на Конгресс, от которого зависит военная помощь.

Похоже, что там тоже зашевелились. Вчера группа американских сенаторов раньше времени вернулась с каникул для обсуждения соглашения о безопасности границы, чтобы разблокировать помощь для Украины и Израиля.

Не знаю, что из этого выйдет, но, возможно, атаки России наконец-то придадут законодателям чувство срочности, если его у них до этого не было. По крайней мере, в последние дни дискурс вокруг этого активизировался.