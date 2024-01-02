Год, который точно пойдет не по плану

Мне удалось встретить этот год на Донбассе с военными и, конечно, это особая эмоция. Однако мир не живет нашими эмоциями, даже западный.

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Для Запада 2022 год стал "качелями" от переоценки российского режима и недооценки нас до понимания, как он ошибался. Всё это происходит на фоне шока от российской агрессии.

2023 год стал для многих на Западе так же "открытием" в смысле способности этого режима перейти на военные рельсы, притворяясь "нормальной" жизнью, и обходить несовершенные санкционные режимы, даже платя за это немалую цену.

В начале 2024 года хорошая новость для нас в том, что все большему количеству людей на Западе все меньше нравится и надоедает ошибаться по отношению к России. Это ощутимо. В частности, из-за восприятия российского режима не только как проблемы, но и как угрозы. Не очень хорошая новость заключается в том, что новые стратегические планы Запада будут перспективнее, а у нас времени нет.

Этот год точно пойдет не по плану, ведь выборы в 70 странах – это гремучая смесь непредсказуемости и попыток автократов сделать мир менее демократичным. Это основной вызов в этом году – кто кого: демократии, даже несовершенные или авторитарные режимы. Нет никакой гарантии, что демократии это состязание выиграют, и на Западе это хорошо понимают.

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Как и понимают, что теперь, после решения начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, говорится о том, кто устанавливает границы Европы и Запада – они или Россия. Реакция Запада на российскую ракету в воздушном пространстве Польши еще одно доказательство, что Запад будет оставаться рациональным и не будет поднимать ставки публично.

Я считаю это ошибкой, ведь в Москве такое поведение воспринимают как слабость.

Ответ Запад найдет, вопрос только, готов ли будет его ввести в действие и как именно – от качественно иной помощи для нас до того, что в России тоже что-то может пойти "не по плану". Мы не наивны и не рассчитываем, что наши друзья присоединятся к нашим эмоциям, но Западу это бы не помешало – иногда нужно не только показывать зубы, но и кусаться.