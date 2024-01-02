Рік, який точно піде не за планом

Мені пощастило зустріти цей рік на Донбасі з військовими і, звісно, це особлива емоція. Однак світ не живе нашими емоціями, навіть західний.

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Для Заходу 2022 рік став "гойдалками" від переоцінки російського режиму і недооцінки нас до розуміння, як він помилявся. Усе це відбувається на фоні шоку від російської агресії.

2023 рік став для багатьох на Заході так само "відкриттям" в сенсі здатності цього режиму перейти на військові рейки, вдаючи "нормальне" життя, і обходити недосконалі санкційні режими, навіть сплачуючи за це чималу ціну.

На початку 2024 року хороша новина для нас у тому, що все більшій кількості людей на Заході все менше подобається і набридає помилятися щодо Росії. Це відчутно. Зокрема через сприйняття російського режиму не тільки як проблеми, а і як загрози. Не дуже хороша новина полягає у тому, що нові стратегічні плани Заходу будуть більш перспективними, а в нас часу немає.

Цей рік точно піде не за планом, адже вибори у 70 країнах це гримуча суміш непередбачуваності та спроб автократів зробити світ менш демократичним. Це основний виклик цього року – хто кого: демократії, навіть недосконалі, чи авторитарні режими. Немає ніякої гарантії, що демократії це змагання виграють, і на Заході це добре розуміють.

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Як і розуміють, що тепер, після рішення почати переговори про вступ України до Європейського Союзу, мовиться про те, хто власне встановлює кордони Європи і Заходу – вони чи Росія. Реакція Заходу на російську ракету у повітряному просторі Польщі ще один доказ, що Захід залишатиметься раціональним і не підійматиме ставки публічно.

Я це вважаю помилкою, адже у Москві таку поведінку сприймають як слабкість.

Відповідь Захід знайде, питання лише, чи готовий буде її ввести у дію і як саме – від якісно іншої допомоги для нас до того, що у Росії також щось може піти "не за планом". Ми не наївні і не розраховуємо, що наші друзі пристануть на наші емоції, але Заходу це б не завадило – іноді потрібно не тільки показувати зуби, а й кусатися.