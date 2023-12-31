Отвечаю: нет, не появилась.

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"Суперразработка" россиян оказалась бестолковой

Не стоит создавать ажиотаж из того, что этого не стоит. Поскольку этот ажиотаж порою помогает и российской пропаганде, которая начала восхищаться творением своих изобретателей, ссылаясь и на изумленные возгласы в украинском информационном пространстве.

По факту. Россияне с конца 2022 года пытались повысить выживание своих дозвуковых ракет. Они являются основной их составляющей тактического и стратегического уровня, но ПВО Украины сбивала их без особых проблем с самого начала полномасштабного вторжения. Нашей проблемой является баллистика и гиперзвук, но не дозвуковые потомки бывшего "величия" СССР.

Ничего умнее россиянам в голову не пришло, чем установить на Х-101/555 систему отстрела ловушек Л-504 862-4-22. По идее, отстрел ловушек производится при входе ракеты в зону из эшелонированной ПВО, или когда система предупреждения об облучении РЛС сигнализирует об угрозе. Тогда срабатывает отстрел.

Кстати, кроме Л-504 862-4-22 на ракеты Х-101/555 устанавливают дополнительно систему оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам "Отблеск-У", которая повышает точность ракеты посредством наведения на основе сопоставления контуров местности и базы ее визуальных изображений.

Пока сложно сказать, насколько это все помогает российским ракетам прорывать нашу ПВО, но в ночь с 28 на 29 декабря из 90 ракет Х-101/55 было сбито 87. Не знаю, но кажется, что не особенно...