Вот эти две самые популярные версии:

в России заканчиваются ракеты; Россия намеренно решила сделать паузу, чтобы не мобилизовать на Западе сторонников предоставления помощи Украине. Ослабить нашу поддержку.

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Россияне сами же мобилизовали поддержку для Украины на Западе

Сегодня (29 декабря – 24 Канал) стало ясно, что правильным был первый вариант. Просто ракеты копили. Второй вариант для российских нелюдей оказался слишком сложным.

В чем смысл таких карательных ударов по супермаркетам, роддомам и многоэтажкам, кроме маниакального удовольствия от самого факта убийства гражданских? Объяснить невозможно. На боеспособность армии это не влияет, ненависть к России и мотивацию военных только усугубляет. Чего россияне добились этим ударом? Ничего.

Всю прошлую зиму оккупанты так же били по украинским городам – добились только передачи Украине кассетных снарядов, ракет и F-16. Тысячи российских военных заплатили жизнью за эти бессмысленные обстрелы.

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Теперь, после такого показательного удара по гражданским, Украине опять что-нибудь предоставят. А все сторонники поддержки Украины на Западе получат дополнительные аргументы в свою пользу.

Обратите внимание! 29 декабря россияне совершили одну из самых больших атак по Украине. Во время первой воздушной тревоги оккупанты запустили 27 "Шахедов", а второй – 87 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Во многих городах Украины есть попадания в гражданские здания и жилые дома. Больше об атаке – читайте здесь.