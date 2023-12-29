Вот эти две самые популярные версии:
- в России заканчиваются ракеты;
- Россия намеренно решила сделать паузу, чтобы не мобилизовать на Западе сторонников предоставления помощи Украине. Ослабить нашу поддержку.
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Россияне сами же мобилизовали поддержку для Украины на Западе
Сегодня (29 декабря – 24 Канал) стало ясно, что правильным был первый вариант. Просто ракеты копили. Второй вариант для российских нелюдей оказался слишком сложным.
В чем смысл таких карательных ударов по супермаркетам, роддомам и многоэтажкам, кроме маниакального удовольствия от самого факта убийства гражданских? Объяснить невозможно. На боеспособность армии это не влияет, ненависть к России и мотивацию военных только усугубляет. Чего россияне добились этим ударом? Ничего.
Всю прошлую зиму оккупанты так же били по украинским городам – добились только передачи Украине кассетных снарядов, ракет и F-16. Тысячи российских военных заплатили жизнью за эти бессмысленные обстрелы.
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Теперь, после такого показательного удара по гражданским, Украине опять что-нибудь предоставят. А все сторонники поддержки Украины на Западе получат дополнительные аргументы в свою пользу.