Китай подался в миротворцы

Оно означало, что конфронтация между Россией и Западом будет продолжаться, то есть уровень конфронтации в мире будет расти. Это будет означать серьезные экономические проблемы, не отвечающие интересам Китая, который после коронавируса восстанавливает свой экономический потенциал с большими проблемами.

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Также издание подчеркнуло, что информация о 5 годах войны с Украиной заставляет Си Цзиньпина отказаться от собственных политических планов (а, может, и военных), связанных с воссоединением Китая с Тайванем.

Однако Си Цзиньпин вряд ли может полностью доверять словам Путина.

Когда 4 февраля 2022 года Путин встречался с Си Цзиньпином на открытии Олимпиады в Пекине, Си пришел к выводу, что если Россия и нападет на Украину, то только на восточные регионы – Донецкую и Луганскую области. Об атаке на Киев в Пекине даже не догадывались. Поэтому с этого момента в Пекине относятся недоверие к заверениям Путина, которые он дает Си.

После того как Путин и Си поговорили о сроках войны в Украине, Пекин перешел к своим миротворческим усилиям. Си отправил своего советника в путешествие в Украину, Россию и западные столицы. Это стало сигналом, что руководству Китая не требуется многолетняя война в Украине. Пекин хотел увидеть перспективы мирного урегулирования ситуации. Однако после этой поездки советник Си убедился, что в России никто даже не думает о политическом разрешении конфликта.

Противоречивая риторика из Кремля

Информация Nikkei позволяет иначе взглянуть на многочисленные сообщения о том, что Путин посылает сигналы о вероятности заморозки войны.

С такой информацией недавно выступили журналисты влиятельного американского издания The New Yourk Times.

О том, что война может быть заморожена, если Украина не будет бороться за оккупированные территории, пишут и ведущие западные эксперты.

Об этом говорят некоторые представители политического истеблишмента.

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Все эти разговоры о заморозке конфликта кажутся непутевыми, если мы знаем, что настоящими планами Путина является продолжение войны на истощение Украины.

Тогда что означают сигналы Путина?

Возможно, они рассчитаны именно на Запад и поддержку Украины. Путин хочет, чтобы в западных столицах подумали, что никакого смысла в поддержке Украины нет, потому что она не соглашается с мирным разрешением конфликта и не воспринимает сигналы Путина.

Блеф как способ коммуникации Путина

Где же был блеф? Когда Путин говорил Си, что война продлится минимум 5 лет, или когда Москва пыталась послать сигналы о возможности политического разрешения ситуации?

Блеф мог быть в обоих вариантах. Путин мог сказать Си о 5 годах войны, чтобы тот рассчитывал на долгосрочную поддержку России в войне, а сейчас создает представление о возможности переговоров, чтобы помешать западной поддержке Украины.

Самым проблемным в любых отношениях с Путиным является то, что российская политика предполагает блеф как важную составляющую диалога. Потому партнерам не стоит доверять заявлениям Путина.