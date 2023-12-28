Китай вдався у миротворці

Воно означало, що конфронтація між Росією та Заходом буде продовжуватися, тобто рівень конфронтації у світі зростатиме. Це означатиме серйозні економічні проблеми, що не відповідає інтересам Китаю, який після коронавірусу відновлює свій економічний потенціал з великими проблемами.

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Також видання підкреслило, що інформація про 5 років війни з Україною, змушує Сі Цзіньпіна відмовитися від власних політичних планів (а, може, і військових), пов'язаних з возз'єднанням Китаю з Тайванем.

Однак Сі Цзіньпін навряд чи може повністю довіряти словам Путіна.

Коли 4 лютого 2022 року Путін зустрічався з Сі Цзіньпіном на відкритті Олімпіади у Пекіні, Сі дійшов до висновку, що якщо Росія і нападе на Україну, то лише на східні регіони – Донецьку та Луганську області. Про атаку на Київ у Пекіні навіть не здогадувалися. Тому з цього моменту у Пекіні ставляться з недовірою до запевнень Путіна, які він дає Сі.

Після того, як Путін і Сі поговорили про терміни війни в Україні, Пекін перейшов до власних миротворчих зусиль. Сі відправив свого радника у подорож в Україну, Росію та західні столиці. Це стало сигналом, що керівництву Китаю не потрібна багаторічна війна в Україні. Пекін хотів побачити перспективи мирного врегулювання ситуації. Однак після цієї подорожі радник Сі переконався, що у Росії ніхто навіть не думає про політичне вирішення конфлікту.

Суперечлива риторика з Кремля

Інформація Nikkei дозволяє інакше подивитися на численні повідомлення про те, що Путін надсилає сигнали про ймовірність замороження війни.

З такою інформацією недавно виступили журналісти впливового американського видання The New Yourk Times.

Про те, що війна може бути заморожена, якщо Україна не боротиметься за вже окуповані території, пишуть і провідні західні експерти.

Про це говорять деякі представники політичного істеблішменту.

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Усі ці розмови про замороження конфлікту видаються недолугими, якщо ми знаємо, що справжніми планами Путіна є продовження війни на виснаження України.

Тоді що означають сигнали Путіна?

Можливо, вони розраховані саме на Захід і підтримку України. Путін хоче, щоб у західних столицях подумали, що ніякого сенсу у підтримці України нема, бо вона не погоджується на мирне вирішення конфлікту і не сприймає сигнали Путіна.

Блеф як спосіб комунікації Путіна

То де ж все-таки був блеф? Коли Путін говорив Сі про те, що війна продовжиться принаймні 5 років, чи коли Москва намагалася надіслати сигнали про можливість політичного вирішення ситуації?

Блеф міг бути в обох випадках. Путін міг сказати Сі про 5 років війни, щоб той розраховував на довготривалу підтримку Росії у війні, а зараз створює уявлення про можливість перемовин, щоб завадити західній підтримці України.

Найпроблемнішим у будь-яких стосунках з Путіним – є те, що російська політика передбачає блеф як важливу складову діалогу. Тому партнерам не варто довіряти заявам Путіна.