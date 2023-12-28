Ідеальна картина майбутнього

У фокусі нашої команди – розвиток цифрової держави. Продовжуємо розвивати Дію, запускати послуги.

Актуально Розвиток криптоіндустрії в Україні – що вдалося зробити у 2023 році?

Під час Diia Summit ми вже презентували революційні сервіси:

перереєстрацію авто в Дії;

оновлену мапу пунктів незламності, до якої незабаром додамо й мапу укриттів;

послуги для моряків;

комплексну послугу е-Підприємець.

На наступний рік також маємо масштабні плани. Розвиток е-Шлюб, е-Нотаріат, е-Акциз.

Один з важливих проєктів – розмитнення в Дії. Це ціль, яку потрібно дотиснути. Ми вже реєстрували законопроєкти з розмитнення, але їх не було ухвалено. Тож внесли зміни – і вже зареєстрували новий. Завдяки розмитненню авто в Дії митна вартість визначатиметься автоматично, без участі митного інспектора.

Цифровізація процесів дає змогу враховувати лише об'єктивні показники, на які не може вплинути людина. Тож процес розмитнення стане зручнішим, прозорішим та простішим.

Ще один пріоритет на наступний рік – освіта. Разом з МОН продовжуємо займатися трансформацією системи освіти – від дитячих садочків до університетів. У нас є ціль від президента – розвинути трильйонну економіку, а для цього потрібно трансформувати освіту. У 2024 році презентуємо продукт Мрія. Це застосунок, який дасть змогу отримати доступ до знань і розуміти, наскільки освіта ефективна.

У нас є ідеальна картина майбутнього: людина з'являється на світ і в неї є два ключові технологічні продукти – Дія і Мрія. Перший відповідає за взаємодію з державою, другий – за самореалізацію. Наступного року плануємо запустити Мрію в бета-тест для пілотних 40 шкіл. Після успішного тестування до кінця 2024 року запустимо Мрію для 1 тисячі українських шкіл.

Технології та війна

Пріоритетним залишається розвиток технологій та інновацій. У грудні наша команда презентувала національну стратегію інновацій. Це комплексне бачення того, які сфери бізнесу розвиватимуться, які ринки відкриватимуться і що для цього потрібно робити. Україна може реалізувати свій потенціал у багатьох перспективних сферах – від MedTech та defence-tech до автоматичних транспортних засобів та напівпровідників. У 2024 році працюватимемо над її впровадженням.

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Інший важливий трек – збільшити кількість технологій на фронті та посилити наших військових дронами, РЕБом, роботизованими технологіями. У 2023 році ми пройшли шлях від ідеї до розвитку ринку БпЛА. У наступному році масштабуватимемо цей досвід на інші сфери оборонних технологій.

Упевнений, майбутнє цієї війни – за розвитком технологій та інновацій.