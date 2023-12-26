Загальний обсяг видатків державного бюджету разом з трансфертами на освіту становить 179,1 мільярда гривень, що більше на понад 22 мільярди гривень проти 2023 року.

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Зарплата вчителів

Підвищуємо у наступному році заробітні плати вчителям. Видатки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці вчителів зростуть на 15,7 мільярда гривень і становитимуть 103,2 мільярда гривень, що більше ніж у 2023 році на 18%. Цими коштами здійснюватиметься оплата праці близько 400 тисячам учителів. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.

На сьогодні МОН на постійній основі має здійснювати контрольні функції над ефективним витрачанням коштів субвенції громадами і надалі працювати над удосконаленням і адаптацією самого механізму її розподілу під сучасні реалії.

Відновлення і відбудова

В умовах повномасштабної війни бюджет також спрямовано на комплексне відновлення освітньої системи в цілому. Адже освітні реформи передбачають не лише матеріальне забезпечення шкіл, а й створення безпечного та здорового середовища дітей під час навчання.

Тому для підтримки реформи Нової української школи передбачено 1,4 мільярда гривень для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, навчальних посібників для учнів 5 – 7 класів.

Окрема увага в межах реформи Нової української школи також приділяється професійному розвитку близько 50 тисяч учителів, на що передбачено 100 мільйонів гривень. Також у 2024 році 1,5 мільярда гривень буде спрямовано для виготовлення підручників і навчальних посібників, щоб забезпечити якісний освітній процес учнів та підвищити професійну компетентність педагогів.

Значна увага приділяється відновленню парку шкільних автобусів, які були передані для потреб Збройних Сил України, знищені або пошкоджені під час обстрілів і бомбардувань. На 2024 рік передбачено 1 мільярда гривень, за які планується закупити 330 автобусів. Ми маємо забезпечити комфорт і зручність дітей, які повинні здобути найкращу освіту та можливості реалізувати себе та свій потенціал.

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Розуміємо, що в умовах повномасштабної війни заклади освіти повинні мати безпечні умови під час повітряних тривог. Тому передбачили МОН 2,5 мільярда гривень для облаштування укриттів у понад 400 закладах освіти. Збільшення фінансування відбулось у 1,6 раза до 2023 року, адже освітній процес має бути доступним незалежно від обставин.

Наприкінці поточного року спостерігаємо дуже повільне освоєння державних коштів на облаштування укриттів у школах. Станом на 20 грудня 2023 року освоєно громадами лише 602 мільйони державної субвенції, або 40% запланованого обсягу. Це може призвести до того, що кошти не буде використано до кінця поточного року і не буде забезпечено облаштування укриттів у відповідних закладах.

Для виправлення такої ситуації Міністерство освіти і науки має оперативно вживати заходів для забезпечення цільового використання коштів, здійснення контролю за їх витрачанням та посилити роботу з обласними військовими адміністраціями. Дуже на це сподіваємось.

Також, окрім забезпечення якісного освітнього процесу, у бюджеті передбачено 1,5 мільярда гривень на реалізацію ініціатив першої леді Олени Зеленської щодо модернізації шкільних їдалень. Ці кошти будуть спрямовані для придбання обладнання та створення харчоблоків з урахуванням новітніх технологічних процесів, дотриманням норм системи НАССР, показників енергоефективності, сучасних нормативних вимог до проєктування приміщень харчоблоків.

Мета реформи шкільного харчування – дати кожній дитині якісну, корисну та смачну їжу, також прищепити здорові харчові звички на все життя. Очікуємо приведення до належного стану осередків шкільного харчування у понад 1 750 школах.

Також одним із пріоритетів бюджету є підтримка інклюзивної освіти. Мовиться про виділення коштів особам з особливими освітніми потребами для посилення соціалізації таких дітей, особистого розвитку, взаємодії з однолітками в колективі та подальшої інтеграції в суспільство.

На цей напрям у бюджеті-2024 передбачено майже 305 мільйонів гривень для проведення додаткових корекційних занять для понад 48 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Важливим наразі залишається питання змін у механізмі розподілу цих коштів між громадами для підвищення адресності надання якісних освітніх послуг дітям.

Особливу увагу приділили й розвитку професійно-технічної освіти. Сучасний ринок праці в нашій країні, особливо у післявоєнний період, висуватиме все більші вимоги до професійної освіти та конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників. Тому передбачили 500 мільйонів гривень на створення не менше ніж 60 потужних навчально-практичних центрів, спрямованих на високий рівень підготовки фахівців.

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У зв'язку з руйнуванням закладів освіти внаслідок російських ракетних обстрілів важливим є питання відновлення установ вищої та фахової передвищої освіти. Тому передбачено 502 мільйони гривень на відновлення зруйнованих або пошкоджених державних закладів. Відповідно, спрямовуючи значні кошти на відбудову освітньої інфраструктури профільним міністерствам доцільно оцінювати проєкти з відновлення щодо їх відповідності потребам і вимогам нових реалій.

Слід напрацювати концепцію з відновлення та поступового розвитку освітянської сфери. Це дозволить мати загальне уявлення про стан і подальші шляхи з її відбудови й удосконалення. Крім того, це також сприятиме ефективному розподілу державних коштів, прозорій роботі з міжнародними партнерами, здійсненню подальшої підготовки проєктів та документів.

У новому 2024 році уряд продовжить створювати безпечні умови для освітнього процесу, підтримувати педагогів та нові ініціативи для сучасної та якісної освіти в країні. Мінфін, зі свого боку, працюватиме і надалі для залучення донорських коштів та загалом підтримки освітньої сфери.