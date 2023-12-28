Идеальная картина будущего

В фокусе нашей команды – развитие цифрового государства. Продолжаем развивать Дию, запускать услуги.

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Во время Diia Summit мы уже представили революционные сервисы:

перерегистрацию авто в Дие;

обновленную карту пунктов несокрушимости, к которой вскоре добавим и карту укрытий;

услуги для моряков;

комплексную услугу е-предприниматель.

На следующий год также есть масштабные планы. Развитие е-Брак, е-Нотариат, е-Акциз.

Один из важных проектов – растаможка в Дие. Это цель, которую нужно реализовать. Мы уже регистрировали законопроекты по растаможке, но они не были приняты. Так что внесли изменения – и уже зарегистрировали новый. Благодаря растаможке авто в Дие таможенная стоимость будет определяться автоматически без участия таможенного инспектора.

Цифровизация процессов позволяет учитывать только объективные показатели, на которые человек не может повлиять. Поэтому растаможка станет более удобной, прозрачной и проще.

Еще один приоритет на следующий год – образование. Вместе с МОН продолжаем заниматься трансформацией системы образования – от детских садов в университеты. У нас есть цель от президента – развить трехмиллионную экономику, а для этого нужно трансформировать образование. В 2024 году презентуем продукт Мрия. Это приложение, которое позволит получить доступ к знаниям и понимать, насколько эффективно образование.

У нас есть идеальная картина будущего: человек появляется на свет и у него есть два ключевых технологических продукта – Дия и Мрия. Первый отвечает за взаимодействие с государством, второй – за самореализацию. В следующем году планируем запустить Мрию в бета-тест для пилотных 40 школ. После успешного тестирования до конца 2024 запустим Мрию для 1 тысячи украинских школ.

Технологии и война

Приоритетным остается развитие технологий и инноваций. В декабре наша команда представила национальную стратегию инноваций. Это комплексное видение того, какие сферы бизнеса будут развиваться, какие рынки будут открываться и что для этого нужно делать. Украина может реализовать свой потенциал во многих перспективных областях – от MedTech и defence-tech до автоматических транспортных средств и полупроводников. В 2024 году будем работать над ее внедрением.

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Другой важный трек – увеличить количество технологий на фронте и усилить наших военных дронами, РЭБом, роботизированными технологиями. В 2023 году мы прошли путь от идеи к развитию рынка БПЛА. В следующем году мы будем масштабировать этот опыт на другие сферы оборонных технологий.

Уверен, что будущее этой войны – за развитием технологий и инноваций.