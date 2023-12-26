Бесплатный практический курс по криптограмотности

Минцифра работает над запуском рынка виртуальных активов с 2019 года. Чтобы этот шаг стал эффективным, важно обеспечить достаточный уровень грамотности населения. Поэтому в начале 2023 года Минцифра запустила бесплатный практический курс по криптограмотности и блокчейну на портале Дия.Образование. Его цель – научить украинцев уверенно пользоваться криптоактивами.

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На сегодня 21 тысяча участников образовательной программы уже начала обучение, из которых 6 тысяч украинцев получили сертификат об успешном завершении курса.

Теперь наши выпускники умеют использовать криптокошельки, централизованные и децентрализованные биржи, понимают риски и возможности торговли цифровыми активами. Они знают, как создать собственное DAO, понимают основы технологий блокчейн-проектов, а также принципы различных алгоритмов консенсуса, овладели основами майнинга и развили множество полезных навыков.

Планируем не останавливаться на достигнутом и запустить в следующем году углубленный курс по криптотехнологиям.

Изменения в законодательство о цифровой вещи

При работе над законопроектом "О виртуальных активах" возникла необходимость внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы должным образом закрепить новый класс активов в правовом поле государства. Минцифра вместе с коллегами из Комитета по вопросам правовой политики работала над концептом "цифровой вещи". Однако коллеги дополнительно разработали отдельный законопроект о цифровом контенте и цифровых услугах.

10 августа 2023 года Верховная Рада приняла законопроекты о цифровых услугах и цифровых вещах.

Согласно документам, цифровым предметом определяются виртуальные активы, цифровой контент и другие блага, которые создаются и существуют исключительно в цифровой среде и имеют имущественную ценность. Цифровая услуга предоставляет потребителю возможность создавать, обрабатывать, хранить, распространять данные в цифровой форме, а также совершать любые другие действия с данными, созданными или загруженными потребителем или другими пользователями этой услуги.

Теперь операции с криптоактивами вполне легальны, потому что они являются цифровыми вещами – объектами гражданских прав. В Украине не запрещено использовать цифровые вещи, поэтому можно пользоваться цифровыми активами.

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Для пользователей это означает, что они могут защитить права на свои криптоактивы – заключать сделки с цифровыми вещами, передавать их по наследству и обращаться к правоохранителям в случае их похищения. Оба этих закона являются необходимым условием для развития мощной цифровой экономики в Украине.

Исследование о текущем состоянии криптоиндустрии в Украине

Чтобы синхронизировать собственное видение потребностей криптобизнеса и профессиональных участников рынка, Минцифра вместе с общественным союзом "Виртуальные активы 2030" инициировала исследование "WEB3 для Украины: диалог с учредителями". В нем приняли участие 50 украинских web3-предпринимателей. Результаты исследования отражают основные проблемы и перспективы развития криптоэкономики в нашей стране.

В частности, эксперты отметили, что регуляторная неопределенность деятельности, связанной с криптоактивами, заставляет компании и стартапы регистрировать свой бизнес за пределами нашей страны. Валютные и гривневые ограничения, введенные в результате военного положения, и отсутствие доступа к банковским услугам существенно усложнили компаниям выполнение собственных финансовых обязательств перед контрагентами.

Преждевременное внедрение в украинское законодательство о виртуальных активах строгих положений европейского регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA) также чревато миграцией криптостартапов в другие страны.

Результаты этого исследования также будут учтены при формировании и реализации государственной политики в области цифровой экономики, цифровых инноваций и технологий в Украине.

Альтернативный законопроект о виртуальных активах

В ноябре в Верховную Раду представлен законопроект №10225 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами", отражающий концепцию регулирования, предложенную Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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По нашему мнению, такая концепция не жизнеспособна потому, что в случае ее утверждения рынок виртуальных активов в ближайшее десятилетие не заработает.

Поэтому мы разработали собственный законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине", зарегистрированный под номером №10225-1. В нем Минцифра предлагает собственное видение концепта регулирования и налогообложения операций с виртуальными активами.

Какая основная разница между законопроектами Она касается подхода к налогообложению с виртуальными активами. В частности, законопроект №10225 предусматривает уплату налога на доходы физических лиц в размере 18%, тогда как законопроект №10225-1 устанавливает переходный льготный период – 5% на первые 3 года, 9% на следующие 5 лет и только через 8 лет стандартную налоговую ставку 18%.



Такой подход будет способствовать формированию в украинцев культуры уплаты налогов с дохода, полученного от операций с криптоактивами.

Кроме того, основной законопроект №10225 считает налогооблагаемой операцией любое отчуждение виртуального актива, альтернативный законопроект №10225-1 не относит к таким операциям обмен одних виртуальных активов на другие виртуальные активы. Объектом налогообложения является только продажа виртуального актива и получение денег, а также покупка за такой актив товаров и услуг.

Для криптопровайдеров альтернативный законопроект предлагает упрощенные по сравнению с основным законопроектом регуляторные требования как к авторизации, так и публичному предложению виртуальных активов. Соответственно, и гораздо меньшие потенциальные затраты на комплайенс, меньшие платежи за авторизацию, меньшие полномочия регулятора и отсутствие чрезмерных санкций за мелкие нарушения.

Основной законопроект освобождает от уплаты НДС только три вида деятельности поставщиков услуг:

по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы,

по обмену виртуальных активов на денежные средства,

услуги по переводу виртуальных активов.

В то время как альтернативный предлагает освободить от уплаты НДС любые услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, кроме консалтинга.

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Альтернативный законопроект также предусматривает отсутствие ежегодных платежей за поддержку авторизации. Авторизация бессрочна и предоставляется через 30 дней после подачи необходимых документов.

Кроме этого, предлагается 10-летний льготный период по предоставлению консультаций на крипторынку – эти услуги можно предоставлять без предварительной авторизации.

Наша цель – создать эффективный рынок виртуальных активов, установить понятные правила налогообложения с новым классом активов и создать все условия для полноценной работы криптосектора в Украине.

Считаем, что принятие альтернативного законопроекта будет способствовать развитию нового сегмента экономики и повысит инвестиционную привлекательность Украины на глобальном рынке криптоактивов.