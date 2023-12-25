Параллельные реальности

Здесь будет о реальности определенной категории людей, кем была я, с кем остаюсь я. Реальность, которая продолжает давить и давить, не позволяя мне восстанавливать свою жизнь, самореализовываться. В общем, мне трудно понять людей, которые ставят личные интересы выше общей цели. Прежде всего, мы надеваем спасательную маску на себя, но дальнейшие шаги – выбор между отдачей себя делу, бегством, переложением ответственности или поиском путей воздействия.

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Сейчас, когда волей-неволей ты замечаешь, как люди вокруг суетятся в подготовке к праздникам, обостряются твои болезненные ощущения. Вокруг много красивых и светлых людей, которые, как и ты, сознательные, они прилагают много усилий в общее дело и, конечно, ты не обвиняешь их в том, что они готовятся к празднованию с семьей, планируют меню или купили елку.

Нет, ты понимаешь, что в состояниях, в которых существует большинство из нас в последние годы, людям необходим спасательный круг для психики в виде светлых событий, приятной рутины. Но чувства обостряются.

В прошлом году гарнизон Мариуполь встречал свое первое Рождество в плену, близкий мне человек находился там, а я совершенно не имела представления, в каких условиях, в каком состоянии, жив ли он. Тотальная неизвестность. А ты здесь, в реальности елок и новогодних украшений на полках супермаркета, ловишь себя в моменте, что твое существование превращено в ожидание новогоднего чуда, которое так зависит от воли определенных лиц.

Чуда не произошло, ни на новый год, ни еще 4 месяца спустя, но в мае нам наконец повезло. Он провел год в российском плену, три месяца восстановления и снова война. Тем временем его собратья, те, с кем вместе они прошли ад Мариуполя, встречают второе Рождество в плену. Второе Рождество в плену.

Заметьте Три вызова в вопросе свободы слова

Концентрационные лагеря во всем мире признаны символом тотального нарушения прав человека и массовых преступлений против человечества. Общаясь с обмененными бойцами бригады "Азов", слушая истории своего близкого человека, я понимаю, что условия содержания украинских военнопленных мало чем отличаются от вышеупомянутых концлагерей. Да, кому-то повезло больше, но для абсолютного большинства азовцев, образ которых искусственно демонизируется россиянами, это реальность, в которой они существуют 589 дней.

Требуется запрос на освобождение пленных

Почему мы должны об этом молчать? Если у цивилизованного мира нет четкого осознания, что такое плен, а воспринимает его через призму терминологического определения из словаря, мы, украинцы, как народ, должны взять на себя ответственность за распространение правды и реальности о том, что означает плен для украинцев у россиян.

Все материалы, созданные на базе показаний людей, переживших плен, являются инструментом в работе с обществом. Расширяя свои знания и рассказывая знакомым в Украине и за рубежом, мы формируем осознание того, что означает феномен российского плена для украинских военных и гражданских лиц. Это создает положительную основу для привлечения мирового сообщества к давлению на Россию по обмену пленными.

Если проблема не освещается, нет причин ее решать. Сформировать в обществе запрос на освобождение военнопленных – это задача, которую мы ставим перед собой как родные тех, кто пережил и переживает ад плена.

Автор колонки Анна Науменко, соорганизатор Ассоциации семей защитников "Азовстали".