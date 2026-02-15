Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах в Белгороде?

Российские телеграмм-каналы сообщают о ракетном ударе по Белгородской ТЭЦ. В городе аварийно отключают электроснабжение в самом Белгороде и близлежащих населенных пунктах.

В Белгороде раздавались громкие взрывы: смотрите видео

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что предварительно энергетическая инфраструктура области получила существенные повреждения. Масштаб разрушений оценивают аварийные службы.

В Белгородской области до этого объявляли ракетную опасность с 22:19 до 22:31 по московскому времени. Было слышно ПВО.

Медиа предполагают, что Украина нанесла удары по ТЭЦ с помощью ракет HIMARS. Местные слышали около 10 взрывов.

На Белгородщине исчез свет: смотрите видео

Взрывы раздаются в Белгороде: смотрите видео

