Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.
Что известно о взрывах в Белгороде?
Российские телеграмм-каналы сообщают о ракетном ударе по Белгородской ТЭЦ. В городе аварийно отключают электроснабжение в самом Белгороде и близлежащих населенных пунктах.
В Белгороде раздавались громкие взрывы: смотрите видео
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что предварительно энергетическая инфраструктура области получила существенные повреждения. Масштаб разрушений оценивают аварийные службы.
В Белгородской области до этого объявляли ракетную опасность с 22:19 до 22:31 по московскому времени. Было слышно ПВО.
Медиа предполагают, что Украина нанесла удары по ТЭЦ с помощью ракет HIMARS. Местные слышали около 10 взрывов.
На Белгородщине исчез свет: смотрите видео
Взрывы раздаются в Белгороде: смотрите видео
Неизвестные дроны атаковали Москву
Россияне 15 февраля днем жаловались на звуки дронов и взрывы в Москве и области. Росавиация приостанавливала работу аэропорта Домодедово.
Российский мэр Собянин несколько раз сообщал о движении беспилотников в сторону города и якобы работе ПВО по ним. Российское минобороны утверждает, что с 13:00 до 18:00 по Москве их ПВО якобы сбила или перехватила 123 БпЛА.