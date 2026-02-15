Об этом сообщило пропагандистское росСМИ "Коммерсантъ" и мэр российской столицы Сергей Собянин.

Что известно об атаке на Москву?

Россияне 15 февраля днем начали жаловаться на звуки дронов, а также на взрывы в Москве и области. Из-за угрозы атаки Росавиация приостанавливала работу аэропорта Домодедово. Он был закрыт на прием и вылет самолетов.

Российский мэр Собянин несколько раз сообщал о движении беспилотников в сторону города и якобы работе ПВО по ним. В целом количество якобы сбитых дронов в регионе возросло до 18.

В Московской области дроны летели на Истру, Раменское и Коломну. По состоянию на 16:00 по Киеву там еще сохранялась угроза ударов, но ограничения в Домодедово отменили.

Сейчас подробностей о последствиях ударов нет.

Смогла ли Россия отразить атаку 15 февраля?