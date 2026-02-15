Об этом сообщило пропагандистское росСМИ "Коммерсантъ" и мэр российской столицы Сергей Собянин.
Что известно об атаке на Москву?
Россияне 15 февраля днем начали жаловаться на звуки дронов, а также на взрывы в Москве и области. Из-за угрозы атаки Росавиация приостанавливала работу аэропорта Домодедово. Он был закрыт на прием и вылет самолетов.
Движение дронов над Россией: смотрите видео
Российский мэр Собянин несколько раз сообщал о движении беспилотников в сторону города и якобы работе ПВО по ним. В целом количество якобы сбитых дронов в регионе возросло до 18.
Взрыв БпЛА над Московской областью: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+)
В Московской области дроны летели на Истру, Раменское и Коломну. По состоянию на 16:00 по Киеву там еще сохранялась угроза ударов, но ограничения в Домодедово отменили.
БпЛА атакуют столицу России днем: смотрите видео
Сейчас подробностей о последствиях ударов нет.
Смогла ли Россия отразить атаку 15 февраля?
Как проинформировало российское минобороны, только за четыре часа их ПВО якобы сбила или перехватила до 102 беспилотников.
Российские военные утверждают, что пытались отражать атаку в Брянской, Калужской, Тульской и Московской областях.
К слову, ночью 15 февраля в Краснодарском крае после ударов неизвестных БпЛА вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.