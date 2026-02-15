Об этом сообщает российское оппозиционное издание ASTRA.
Какие последствия атаки по Краснодарскому краю России?
Российские журналисты написали, что в поселке Волна Краснодарского края из-за "падения обломков БПЛА" вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.
В оперативном штабе региона отметили, что, по предварительной информации, пострадавших в результате этого нет.
Интересно, что в сети писали, что 15 февраля ночью взрывы раздавались в ряде городов России. Среди них: Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Славянск-на-Кубани, Сочи, Анапа, Туапсе и Адыгея.
Однако точной информации о последствиях пока нет.
Из интересного, россияне делились в сети, что в Краснодарском крае ночью раздавался сигнал воздушной тревоги. Местная жительница жаловалась, что из-за этого ее семья "приняла решение – спать в ванной".
В российском минобороны утром сообщили, что их силы ПВО с 23.00 14 февраля до 7.00 15 февраля якобы уничтожили "68 украинских БПЛА" над несколькими регионами России, Азовским и Черным морем.
Кстати, в Сочи ночью 15 февраля, кроме взрывов, люди также видели "хлопок". Также были введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика.
Где раньше в России гремели взрывы?
СБУ ночью 12 февраля установила новый рекорд дальности, поразив Ухтинский НПЗ в 1750 километрах от Украины. Удар дронами вызвал взрыв, пожар и повреждения на установках, которые влияют на переработку нефти.
В тот же день в России произошли атаки на военные объекты в Тамбовской, Брянской и Волгоградской областях. В частности, под обстрелом оказался завод "Прогресс" в Мичуринске.
А ночью 11 февраля в Волгограде атаке беспилотников подвергся НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
На территории завода произошло возгорание.