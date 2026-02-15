Об этом сообщает российское оппозиционное издание ASTRA.

Какие последствия атаки по Краснодарскому краю России?

Российские журналисты написали, что в поселке Волна Краснодарского края из-за "падения обломков БПЛА" вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.

В оперативном штабе региона отметили, что, по предварительной информации, пострадавших в результате этого нет.

Краснодарский край атаковали неизвестные дроны: смотрите видео

Интересно, что в сети писали, что 15 февраля ночью взрывы раздавались в ряде городов России. Среди них: Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Славянск-на-Кубани, Сочи, Анапа, Туапсе и Адыгея.

В Краснодарском крае объявляли тревогу: смотрите видео

Однако точной информации о последствиях пока нет.

Из интересного, россияне делились в сети, что в Краснодарском крае ночью раздавался сигнал воздушной тревоги. Местная жительница жаловалась, что из-за этого ее семья "приняла решение – спать в ванной".

Россиянка жаловалась, что должна была спать в ванной из-за атаки тревоги: смотрите видео

В российском минобороны утром сообщили, что их силы ПВО с 23.00 14 февраля до 7.00 15 февраля якобы уничтожили "68 украинских БПЛА" над несколькими регионами России, Азовским и Черным морем.

Кстати, в Сочи ночью 15 февраля, кроме взрывов, люди также видели "хлопок". Также были введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика.

