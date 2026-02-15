Об этом 24 каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отметив, что противник отсылает обученные группы, которые скоро могут вступить в бой. Кроме того, сейчас армия россиян пытается воспользоваться морозом и форсировать реку Днепр.

Куда враг перебрасывает пополнение?

Представитель Сил обороны Юга отметил, что противник снял десантные подразделения с Приднепровского направления и перебросил их под Степногорск. В то же время из Степногорска враг вывел подразделения для восстановления.

По данным разведки, во вражескую армию прибывает пополнение из учебных центров на территории Крыма, оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Они идут частями – по 150 или 200 человек. Это штурмовики, которые через месяц – два присоединятся к боевым действиям,

– сказал он.

Заметьте! Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко отметил, что россияне перебрасывают на Юг не только личный состав, но и технику. Это может свидетельствовать о подготовке врага к весеннему наступлению.

Куда враг перебрасывает силы: смотрите на карте

Также известно, что россияне пытаются форсировать реку Днепр или притоки (пока держится лед), чтобы зайти в островную зону на Юге Украины. Однако украинские защитники видят вражеские группы и уничтожают их.

Так, недавно было зафиксировано боевое столкновение – противник пытался высадиться на острове Круглик на Днепре в Херсонской области. Также несколько дней назад враг пытался осуществить штурмовые действия у Антоновских мостов. Однако все попытки оккупантов закончились для них без успеха.

Волошин добавил, что несмотря на это, россияне продолжают огневую активность – используют дроны-камикадзе и артиллерию. Особенно от обстрелов страдают Херсон и Антоновка.

Бои на Юге: детали