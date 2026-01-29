Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Какова ситуация на острове Круглик?

По словам Волошина, на Приднепровском направлении за минувшие сутки зафиксировали одно боевое столкновение. Российские войска пытались высадиться на остров Круглик, штурмовать там украинские позиции, но Силы обороны уничтожили врага.

В то же время представитель Сил обороны Юга отметил, что активность россиян на этом направлении остается высокой: оккупанты за сутки нанесли около 400 ударов дронами-камикадзе по Херсону и близлежащих населенных пунктах, а также совершили около сотни артиллерийских обстрелов.

Враг проводит локальные штурмовые действия на Антоновских мостах и островах Белогрудый и Круглик, которые больше напоминают разведку боевыми группами и проверку плотности обороны,

– объяснил он.

Бои на Херсонщине: коротко о главном