Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Какова сейчас ситуация на острове Алексеевский?
В понедельник, 26 января, Волошин сообщил об изменении контроля на острове Алексеевский, отметив, что ситуация там претерпела существенные изменения после активных действий Сил обороны.
На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это (произошло – 24 Канал) в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях,
– отметил спикер.
В то же время противник не имеет возможности восстановить на этом участке фронта посты наблюдения. "Туда противник не может сейчас завести своих наблюдателей, – объяснил он.
Кроме того, Волошин отметил, что сейчас противник на Херсонском направлении пытается перегруппироваться и перебросить подразделения воздушно-десантных войск на Ореховское направление, чтобы удержать темп имеющихся штурмовых действий.
Россияне атакуют Херсонщину: что известно?
За минувшие сутки, 25 января, российские подразделения атаковали на всех направлениях фронта. Силы обороны зафиксировали 138 боевых столкновений.
Российские военные обстреляли кафе в Херсоне, в результате чего погибли люди, есть раненые. В течение 8 января также были атакованы другие районы Херсона, включая центральную часть города.
25 января на Херсонщине состоялись ограниченные российские атаки вблизи Антоновского моста, но без результата.