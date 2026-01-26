Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Яка наразі ситуація на острові Олексіївський?

У понеділок, 26 січня, Волошин повідомив про зміну контролю на острові Олексіївський, зазначивши, що ситуація там зазнала суттєвих перемін після активних дій Сил оборони.

На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це (відбулось – 24 Канал) у результаті активних дій Сил оборони України й низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях,

– зазначив речник.

Водночас Росія не має змоги відновити на цій ділянці фронту пости спостереження. "Туди противник не може зараз завести своїх спостерігачів, – пояснив Волошин.

Крім того, речник зауважив, що наразі противник на Херсонському напрямку намагається перегрупуватись та перекинути підрозділи повітряно-десантних військ на Оріхівський напрямок, аби втримати темп наявних штурмових дій.

