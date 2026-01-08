Росіяни продовжують щоденно тероризувати мирне населення Херсона. Про це пише 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Що відомо про обстріл?

За даними слідства, російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона, внаслідок чого було влучено в приміщення одного з кафе.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 3 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих потерпілих.

Поліція повідомляє, що протягом 8 січня ворог атакував також інші райони Херсона. Вранці російські війська обстріляли центральну частину міста, застосувавши артилерію та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок атаки на вулиці загинув 68-річний чоловік. Крім того, було пошкоджено два приватні будинки. В результаті артобстрілів зазнали пошкоджень два багатоквартирні та три приватні будинки, собор, три автомобілі.

Що відомо про бойові дії на Херсонщині?