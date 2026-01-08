Про таке інформують агенти "Атеш", які діють серед особового складу 92-ї бригади річкових катерів збройних сил Росії. Подробиці розповідає 24 Канал.

Що відомо про саботаж росіян на Херсонщині?

Технічні несправності на катерах окупантів виникають саме в моменти, коли судна мають вийти на патрулювання чи операції в акваторії Дніпра.

Як стверджують партизани, російська контррозвідка вже не вірить у випадковий знос обладнання й активно розшукує тих, хто сприяє поломкам двигунів та загадковим займанням електропроводки.

Командування підозрює, що екіпажі навмисно перетворюють свої судна на нерухомий металобрухт, аби не стати черговою мішенню для Сил оборони України,

– йдеться у повідомленні "Атеш".

Там також додали, що Дніпровська флотилія Росії поступово перетворюється на колекцію нерухомих плавзасобів.

