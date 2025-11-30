Ліквідація локомотива завдала проблем в логістиці ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "АТЕШ".
Дивіться також У Ростові агенти "АТЕШ" спалили локомотив окупантів, що мав везти припаси на фронт
Які наслідки диверсії у Брянську?
У Брянську агенти військового руху "АТЕШ" цілеспрямовано знищили електровоз ворога на залізничних коліях. Росіяни завдяки йому перевозили військовий вантаж ближче до фронту на прикордоння.
Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів та перекидання резервів до прикордонних областей,
– йдеться в повідомленні.
Диверсія на залізниці в Росії: дивіться відео
Як зазначають агенти, знищення локомотива у цьому вузлі ускладнило роботу залізниці та змінило графіки руху ешелонів. Боєприпаси, техніку та паливо росіяни готували відправляти на Сумський напрямок.
Нещодавні втрати ворога
Морські дрони СБУ Sea Baby поцілили та пошкодили підсанкційні танкери Kairos і Virat, повідомили джерела 24 Каналу в СБУ. Судна входять до російського "тіньового флоту".
Нещодавно під ударом був аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму. Серед уражених цілей – командно-диспетчерський пункт, склади БпЛА "Оріон" та кілька систем ППО.
За три дні українські військові ліквідували російського озброєння на близько 60 мільйонів доларів. Йдеться про системи "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".