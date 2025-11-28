Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ. Там також показали кадри ефективного знищення російських об'єктів.

Дивіться також Три ЗРК за три дні: СБС розтрощили техніку ворога вартістю 60 мільйонів доларів

Що вдалося знищити у Саках?

Підрозділи ВМС ЗСУ спільно із Силами спеціальних операцій ЗСУ уразили командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО у Саках.

Серед уражених цілей, зокрема, опинилися ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1. Також під удар українців потрапила установка ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.

Військово-Морські Сили ЗС України невпинно зменшують боєздатність ворога... Послаблення бойових можливостей ворога – ще один крок до перемоги,

– ідеться у повідомленні.

Удари по цілях у Саках: дивіться відео

Як Україна знищує об'єкти ворога на окупованих територіях?