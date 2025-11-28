Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ. Там також показали кадри ефективного знищення російських об'єктів.
Що вдалося знищити у Саках?
Підрозділи ВМС ЗСУ спільно із Силами спеціальних операцій ЗСУ уразили командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО у Саках.
Серед уражених цілей, зокрема, опинилися ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1. Також під удар українців потрапила установка ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.
Військово-Морські Сили ЗС України невпинно зменшують боєздатність ворога... Послаблення бойових можливостей ворога – ще один крок до перемоги,
– ідеться у повідомленні.
Удари по цілях у Саках: дивіться відео
Як Україна знищує об'єкти ворога на окупованих територіях?
Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі ЗСУ нещодавно ліквідували російську систему ППО "Тор-М1" і військові склади. Хоча Маріуполь наразі краще захищений, ніж Таганрог чи навіть Ростов-на-Дону.
До цього повідомляли про атаку дронів на тимчасово окуповану територію Донецької області. Імовірно, під атакою були енергетичні об'єкти. Під ударом могла бути електропідстанція "Південна" на 330 кіловатів.
Також минулого тижня вибухи чули у тимчасово окупованому Криму. Гучно було в щонайменше 4 містах, повідомляли про перебої зі світлом. Причиною називали можливе влучання в одну із підстанцій.