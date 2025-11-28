Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ. Там також показали кадри ефективного знищення російських об'єктів.

Що вдалося знищити у Саках?

Підрозділи ВМС ЗСУ спільно із Силами спеціальних операцій ЗСУ уразили командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО у Саках.

Серед уражених цілей, зокрема, опинилися ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1. Також під удар українців потрапила установка ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.

Військово-Морські Сили ЗС України невпинно зменшують боєздатність ворога... Послаблення бойових можливостей ворога – ще один крок до перемоги,
– ідеться у повідомленні.

Удари по цілях у Саках: дивіться відео

Як Україна знищує об'єкти ворога на окупованих територіях?

  • Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі ЗСУ нещодавно ліквідували російську систему ППО "Тор-М1" і військові склади. Хоча Маріуполь наразі краще захищений, ніж Таганрог чи навіть Ростов-на-Дону.

  • До цього повідомляли про атаку дронів на тимчасово окуповану територію Донецької області. Імовірно, під атакою були енергетичні об'єкти. Під ударом могла бути електропідстанція "Південна" на 330 кіловатів.

  • Також минулого тижня вибухи чули у тимчасово окупованому Криму. Гучно було в щонайменше 4 містах, повідомляли про перебої зі світлом. Причиною називали можливе влучання в одну із підстанцій.