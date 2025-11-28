Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що місто є важливою логістичною базою для постачання зброї на Запорізький та Донецький напрямки.
Чому Маріуполь став ключовою базою для росіян?
Сьогодні зранку спрацювала ППО, а українські дрони продовжили польоти в бік Ростовської області, зокрема через Маріуполь в напрямку Таганрога, де зафіксовано численні ураження.
В самому Маріуполі росіяни вже давно перестали маскувати позиції – системи стоять на одному місці тривалий час.
Ми відстежуємо, куди росіяни переносять системи ППО, щоб надалі їх уражати. Окупанти вважають Маріуполь достатньо безпечним і продовжують стягувати туди засоби протиповітряної оборони,
– сказав Андрющенко.
Лише за останній місяць з’явилися дві великі нові військові бази. Деякі склади техніки росіяни перемістили глибше в тил, найімовірніше, щоб ускладнити їхнє виявлення та ураження.
"Окупанти бачать ефективність роботи українських Сил оборони та намагаються мінімізувати ризики. У Маріуполі та районі, а також у напрямку Волновахи вони активно "модернізують" захист: переглядають розташування підрозділів, переміщують склади боєприпасів та перебудовують логістику", – пояснив Андрющенко.
Що ще відомо про втрати ворога?
- Загальні втрати російських військ у війні проти України перевищують 1,17 мільйона осіб, з яких 1 100 загиблих за останню добу. Втрати техніки включають понад 11,3 тисячі танків, 23,6 тисячі бойових броньованих машин та 34,7 тисячі артилерійських систем.
- Росія щомісяця зазнає втрат близько 20 тисяч військових, окупувавши за рік лише 1% території України.
- Сили оборони України успішно уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії, зокрема завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, що виробляє навігаційне обладнання та комплектуючі для крилатих і балістичних ракет.