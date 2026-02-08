Також зафіксували наслідки ударі по позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про нові удари Сил оборони?

Генштаб проінформував про результати попередніх ударів Сил оборони по Росії. Відомо, що одна з атак сталась по Державному центральному міжвидовому полігону МО Росії "Капустин Яр".

Військові підтвердили пошкодження технічної споруди для обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу МТЗ.

Крім того, Сили оборони днями нанесли ударів по ворожих стратегічних об'єктах на тимчасово окупованих територіях.

Відомо, про удари по ворогу на Запоріжжі. Вночі 8 лютого під приціл потрапив ще один склад матеріально-технічного забезпечення одного з підроздів російської армії біля Розівки. За день до цього вибухи лунали у районі Красногірського. Там українські підрозділі вдарили по місцю скупчення ворога.

Також біля Новоекономічного, що на ТОТ Донеччини, Сили оборони вгатили по російському пункту управління безпілотниками.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються,

– додали в Генштабі ЗСУ.

