Так, впродовж січня, як передає ГУР, Україна уразила 6 об'єктів російської ППО.
Які засоби ППО втратили росіяни?
Ряди російської ППО порідшали по всій лінії фронту.
Впродовж морозного січня майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" трощили елементи протиповітряної оборони ворога по всій лінії бойового зіткнення,
– розповіли у розвідці.
Влучні удари припали на:
- ЗРГК "Панцир-С1",
- ЗРК "Тор-М1",
- ЗРК "Тор-М2" разом з транспортно-заряджальною машиною,
- РЛМ-МЕ зі складу радіолокаційного комплексу "Небо-М",
- РЛС "Противник-ГЕ".
У січні Сили безпілотних систем атакували 6 засобів ППО Росії за 48 годин на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.
7 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію ще 730 окупантів, а ще понад 1200 одиниць ворожого озброєння.
Загалом у січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, а на фронті втратила 30 618. Така ситуація із дефіцитом людей зафіксована вдруге з початку повномасштабного вторгнення.