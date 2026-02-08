Так, в течение января, как передает ГУР, Украина поразила 6 объектов российской ПВО.
Смотрите также Наши дроны столкнулись над головой оккупанта, – Федоренко рассказал, как БпЛА охотятся за врагом
Какие средства ПВО потеряли россияне?
Ряды российской ПВО поредели по всей линии фронта.
В течение морозного января мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" крушили элементы противовоздушной обороны врага по всей линии боевого соприкосновения,
– рассказали в разведке.
Точные удары пришлись на:
- ЗРГК "Панцирь-С1",
- ЗРК "Тор-М1",
- ЗРК "Тор-М2" вместе с транспортно-заряжающей машиной,
- РЛМ-МЭ из состава радиолокационного комплекса "Небо-М",
- РЛС "Противник-ГЭ".
Ликвидация российской ПВО: смотрите видео
Потери России: последние новости
В январе Силы беспилотных систем атаковали 6 средств ПВО России за 48 часов на ВОТ Донецкой области и Запорожья.
7 февраля Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации еще 730 оккупантов, а еще более 1200 единиц вражеского вооружения.
Всего в январе Россия мобилизовала 22 000 человек, а на фронте потеряла 30 618 человек. Такая ситуация с дефицитом людей зафиксирована второй раз с начала полномасштабного вторжения.