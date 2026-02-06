Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что при худшей погоде БПЛА могут залетать на 18 – 20 километров. Сейчас – на 30 – 35 километров.

"В настоящее время те же беспилотники, которые при относительно неблагоприятных погодных условиях могут залетать 18 – 20 километров, сейчас залетают до 30 – 35. Поэтому зона поражения из-за погодных условий активно расширилась", – объяснил он.

Как дроны ликвидируют оккупантов?

Юрий Федоренко отметил, что оккупанты пытаются штурмовать тактикой малых групп, поддерживая свои действия беспилотниками, авиацией, артиллерией, высокоманевренным транспортом.

На Покровском отрезке фиксировалось осуществление вражескими войсками ударно-штурмовых действий группами 10 – 15 военнослужащих. Однако россияне несут колоссальные потери. Каждое их действие имеет очень жесткое противодействие от Сил обороны.

Недавно у нас была ситуация. Двигалась группа семи вражеских военнослужащих. Она была разбита. Остался один, который продолжил сопротивление. Над ним столкнулись два украинских дроны. Один наш – 429 бригады, другой – наших собратьев из другого военного формирования,

– сказал командир.

По его словам, на каждую голову оккупанта с помощью поддержки украинского народа у Сил обороны есть несколько дронов. Иногда так бывает, что беспилотники сталкиваются между собой.

При заходе на врага дроны столкнулись, взорвались в воздухе. Противника ранило. Потом он пошел смотреть концерт Кобзона. То есть был ликвидирован на поле боя,

– подчеркнул военный.

На приоритетных отрезках концентрация Сил обороны достаточно активная. В предыдущие месяцы силы ВСУ работали в паритет с врагом с точки зрения средств, интенсивности применения. В прошлом месяце в некоторых номенклатурах наши защитники опередили оккупантов по количеству применений в течение одного месяца.

