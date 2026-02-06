О количестве ликвидированных оккупантов по состоянию на 6 февраля 2026 года сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:
- личного состава – около 1244560 (+720);
- танков – 11648 (+6);
- боевых бронированных машин – 24007 (+11);
- артиллерийских систем – 37014 (+39);
- РСЗВ – 1537 (+1);
- средств ПВО – 1295 (+2);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 125920 (+826);
- крылатых ракет – 4245;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 77311 (+162);
- специальной техники – 4063 (+1).
Потери России в войне по состоянию на 6 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба
К тому же, по словам Роберта "Мадьяра" Броуди, в январе Россия призвала в армию около 22 тысяч человек, в то же время ее безвозвратные потери достигли 30 618 военных. В результате разница между пополнением и потерями составила минус 8 618 солдат. Значительную часть этих потерь обеспечили Силы беспилотных систем ВСУ – на их счету 9 381 уничтоженный российский военный, то есть примерно каждый третий ликвидированный оккупант.
Последние новости с фронта
По недавним данным аналитического проекта DeepSate, Силы обороны Украины восстановили свои позиции в Харьковской области. В то же время российская армия имела успехи на Покровском направлении и у Приволья.
Представитель группировки Объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов, что по состоянию на 4 февраля украинские Силы обороны не прекращают разведывательно-наступательные операции в Купянске на Харьковщине с целью полной зачистки города. В его пределах заблокированы около пятидесяти российских военных, которые находятся в кольце украинских подразделений.
В то же время напряженной остается ситуация и на других отрезках фронта. учитывая погодные условия. Так, из-за сильных морозов водоемы замерзли, что облегчило передвижение российской пехоты, однако действия украинской разведки и точечные удары Сил обороны эффективно срывают эти попытки.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника как на временно оккупированных территориях, так и на территории России. Под поражение попали логистический узел, средства радиоэлектронной борьбы, реактивная система залпового огня "Торнадо-С", а также пункт управления беспилотниками в Курской области страны-агрессора.