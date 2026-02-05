Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие цели удалось поразить?
На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны поразили сосредоточение живой силы противника на полигоне "Приморский Посад" в районе населенного пункта Приморский Посад.
Также, на Южно-Слобожанском направлении, украинские воины поразили российскую реактивную систему залпового огня калибра 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы "Смерч" и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 километров.
Тем временем на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Макеевка, поражен логистический хаб противника.
Вчера, в рамках огневого поражения, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БпЛА подразделения из состава специального полка "Ахмат" в районе населенного пункта Кучеров Курской области России. Зафиксировано поражение цели,
– добавили в Генштабе.
На этом удары не закончились: на территории Брянской области России, в районе населенного пункта Кистьор, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.
По результатам предварительных мероприятий также подтверждено поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400 – ударные БпЛА атаковали его 4 февраля в районе населенного пункта Красное Белгородской области России.
Сейчас потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны также нанесли удар по полигону "Капустин Яр"
5 февраля стало известно, что в течение января 2026 года Силы обороны Украины осуществили серию успешных ударов по инфраструктуре полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России.
Операцию осуществили с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".
По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.