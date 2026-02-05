Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Які цілі вдалося уразити?
На тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони уразили зосередження живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі населеного пункту Приморський Посад.
Також, на Південно-Слобожанському напрямку, українські воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Ця РСЗВ розроблена як легка й універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 кілометрів.
Тим часом на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Макіївка, уражено логістичний хаб противника.
Вчора, в рамках вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі населеного пункту Кучєров Курської області Росії. Зафіксовано ураження цілі,
– додали в Генштабі.
На цьому удари не закінчилися: на території Брянської області Росії, у районі населеного пункту Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.
За результатами попередніх заходів також підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400 – ударні БпЛА атакували його 4 лютого в районі населеного пункту Красноє Бєлгородської області Росії.
Наразі втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони також завдали удару полігону "Капустин Яр"
5 лютого стало відомо, що протягом січня 2026 року Сили оборони України здійснили серію успішних ударів по інфраструктурі полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії.
Операцію здійснили з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго".
За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала пошкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво пошкоджений, частина особового складу евакуйована з території.