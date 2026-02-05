Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які цілі вдалося уразити?

На тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони уразили зосередження живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі населеного пункту Приморський Посад.

Також, на Південно-Слобожанському напрямку, українські воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Ця РСЗВ розроблена як легка й універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 кілометрів.

Тим часом на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Макіївка, уражено логістичний хаб противника.

Вчора, в рамках вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі населеного пункту Кучєров Курської області Росії. Зафіксовано ураження цілі,

– додали в Генштабі.

На цьому удари не закінчилися: на території Брянської області Росії, у районі населеного пункту Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

За результатами попередніх заходів також підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400 – ударні БпЛА атакували його 4 лютого в районі населеного пункту Красноє Бєлгородської області Росії.

Наразі втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони також завдали удару полігону "Капустин Яр"