Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Конкретну дату атаки не назвали – це було протягом січня.

Що відомо про удар по Капустиному Яру?

В Генштабі написали про це досить коротко, але вичерпно.

Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області Росії з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго",

– поінформували у відомстві.

Є інформація, що на території полігону пошкоджено частину будівель. Наприклад, один з ангарів суттєво ушкоджений.

Про можливі жертви чи поранених серед росіян у дописі Генштабу не вказано. Відомо, що частину особового складу евакуювали з території.

Які саме роди військ брали участь в ударі та скільки атак було загалом – не пишуть. Натомість у Генштабі традиційно анонсували нові удари по Росії, мовляв, далі буде.