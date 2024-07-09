Зауважимо, що аеродром розташований на відстані 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Також відомо, що він є одним з головних випробувальних центрів для російської військової авіації.

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Де розташований аеродром в Ахтубінську

За інформацією від проінформованих джерел 24 Каналу, під час атаки безпілотників на військовий аеродром "Ахтубінськ", російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК "Панцир" та серію потужних вибухів.

Втім, згодом ці повідомлення видалили, що може свідчити про успішну атаку українських спецслужб, адже зазвичай Кремль приховує ураження важливих військових об'єктів.

Зауважимо, що аеродром "Ахтубінськ" є важливою військовою базою в Росії, розташованою в Астраханській області. Він також відомий як місце базування 929 Державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони Росії. Цей центр займається випробуванням нових авіаційних технологій та озброєнь.

Зокрема відомо про те цей аеродром використовується для ударів по Україні.

Зверніть увагу! Авіабаза "Ахтубінськ" розташована за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Де розташований Ахтубінськ: показуємо на карті

До слова, це не перший удар по аеродрому "Ахтубінськ". 8 червня внаслідок атаки на російську авіабазу було знищено найсучасніший багатоцільовий винищувач Москви Су-57.