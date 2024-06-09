Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії, наголосили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Що відомо про ураження Су-57

Напередодні, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, було уражено багатоцільовий винищувач агресора Су-57. Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака.

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження,

– зазначили в ГУР.

Також наголосили, що Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви. Він здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

До речі, на озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків.

Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії,

– підкреслили в ГУР.

Аеродром "Ахтюбінськ" на карті: