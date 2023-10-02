24 Канал пояснює, чим небезпечна ворожа ракета Х-59, як її використовує Росія у війні проти України та чи можна з ними боротися.

До теми Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59

Як і де створювали ракету Х-59

Ракета Х-59 "Овод" або "виріб №9" – піонер радянського високоточного ракетобудування. Ракету розробили ще в 70-ті роки минулого століття. На озброєнні радянської армії Х-59 перебуває з початку 1980-их.

Розробники – російські інженери з підмосковного закритого міста Дубна, нині – конструкторське бюро "Радуга". Нині це МКБ є головним підприємством зі збирання авіаційних ракет.

Довідково! Виробництво ракет Х-59 – складний процес, за який відповідають декілька підприємств.



Однак нині точно відомо, що Смоленський авіазавод (СмАЗ) виготовляє полімерні конструкції для фюзеляжів ракет Х-59, Дубненський машинобудівний завод (ДМЗ), і Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" (російське скорочення – КТРВ, базується у підмосковному Корольові).

Цікаво, що виробники у Вікіпедії розміщені саме в такому порядку, і дрони спочатку завітали саме до Смоленська. Таким чином, можна спробувати спрогнозувати, що наступний удар буде за списком.

Х-59 – основні модифікації

Це ракета повітряного базування, призначення для ураження цілей на суходолі або на воді, клас – "повітря – поверхня". Це також і дозвукова ракета середнього радіуса дії, нині дальність ураження складає до 280 кілометрів.

Ракета має різні модифікації: Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 тощо.

Х-59 – базова версія;

Х-59Т – ракета з телевізійно-командною системою наведення;

Х-59М – оновлений варіант Х-59 з потужнішою бойовою частиною, але обмеженою дальністю до 115 кілометрів;

Х-59М2 – варіант з АРЛГСН АРГС-59 і трансляційно-командною системою наведення з цілодобовим застосуванням по наземних та надводних цілях із відомими координатами;

Х-59МК (Х-59А) – протикорабельна ракета, комплексним радіовимірником і з активною голівкою самонаведення. Дальність пуску – до 285 кілометрів;

Х-59МК2 – різновид Х-59МК для ураження нерухомих наземних цілей із відомими координатами, оснащена системою управління з БІНС.



Характеристики ракети Х-59 та її варіантів / таблиця Defence Express

Відома ціна ракети, вона оцінюється у 30 мільйонів рублів (приблизно 9 мільйонів гривень або 236 тисяч доларів);

Х-59МК2 (оновлена) – малопомітна, з більшою дальністю пуску.

Найчастіше росіяни застосовують проти України ракети Х-59, Х-59М та Х-59 МК.

Зверніть увагу! Крім Росії ракета Х-59 досі стоїть на озброєнні в арміях Індії та Китаю.



Також Росія продавала різні модифікації Х-59 Алжиру, Венесуелі та Малайзії. Водночас деяка кількість є в країнах колишнього СРСР як спадок від імперії, що не існує.

Носії Х-59

Першим носієм ракети був нині списаний бомбардувальник Су-17М, основний носій – Су-24М, які також є на озброєнні ВПС України.

Крім того, носіями можуть бути

Су-34,

Су-30СМ

Су-35С.



Су-34 з ракетами Х-59 / фото міноборони Росії

До речі, росіяни ставили цю ракету (модифікація Х-59МК2) й на свою "гордість" – так званий "винищувач 5 покоління" С-57. Однак, там було лише кілька виставкових зразків, зібраних вручну в досанкційні часи, а тому на них можна особливо не зважати, адже нині Росія не має жодних можливостей їх виробляти.

Х-59МК2 – основні характеристики

Маса — 930 кілограмів;

бойова частина – 320 кілограмів;

довжина — 5,7 метра;

розмах крила — 1,3 метра;

висота польоту — від 15 до 2000 метрів;

Швидкість — дозвукова, 900 – 1050 кілометрів за годину;

Максимальна дальність — 285 кілометрів;

запуск з висоти від 200 метрів до 11 кілометрів.



Ймовірна схема розміщення ракет типу Х-59МК2 у відсіку для озброєння винищувача Су-57 / фото китайських ЗМІ

Бойове застосування

У 2022 році Росія активно використовувала Х-59 для атак по Україні, вони були частиною того ракетного терору, який активно здійснював шкоду в прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Росіяни використовують ракети Х-59 як дешеву альтернативу цінним і дорогим Х-101 та Х-555. Втім, їхня дальність доволі обмежена та не дозволяє обстрілювати всю територію України. Таким чином, вони використовуються як ракети для роботи оперативно-тактичної авіації окупантів по прифронтових українських областях.

Довідково! Найвідомішим бойовим застосування російської ракети Х-59 є повне ураження та повне знищення громадської вбиральні на околиці села Нововоронцовка Херсонської області 28 серпня 2022 року.

Українські титани ППО / ПРО швидко навчилися перехоплювати ці дозвукові ракети. Вони є "постійними клієнтами" для "Буків" і С-300. Також вдало на російські ракети полюють винищувачі МіГ-29 та Су- 27.



Рештки Х-59, яку сили ППО перехопили у небі Донеччини / фото Нацполіції

З появою в України західних засобів ППО (зокрема, NASAMS та Patriot) і F-16 справа піде ще краще.

За підрахунками Defence Express, навесні 2022 року росіяни щодня запускали в середньому 10 ракет Х-59. Доволі швидко арсенал з 800 ракет на озброєнні в окупантів вичерпався.

Вони спробували відновити запаси та запустили Смоленський завод – наслідки його роботи відчула Україна у 2023 році, коли Росія повернулася до застосування ракет Х-59.

наслідки його роботи відчула Україна у 2023 році, коли Росія повернулася до застосування ракет Х-59. Зокрема, у вересні 2023 року росіяни комбінували атаки півдня України, поєднуючи "шахеди", Х-59 і протирадіолокаційні ракети Х-31П. Зокрема, ці ракети атакували українські порти.

Саме туди 1 жовтня 2023 року прибули українські дрони-камікадзе, чим суттєво обмежили можливості ворога, адже без фюзеляжів ракета просто не полетить.

Зверніть увагу! Обстріли України – не перше встановлене бойове застосування ракет Х-59. Росія використовувала ці ракети в Чечні та наробила там багато лиха. Ще радянські модифікації – це старезні ракети, які лише за назвою високоточні. Насправді ж вони летять зі значним відхиленням, на яке суттєво впливають погодні умови (туман, опади тощо).

Ракета Х-59 відповідальна за атаки по мирних цілях у Чечні, хоча самі росіяни досі розповідають, що стріляли лише по бункерах партизан і складах зброї.

Невдалий досвід застосування у горах Північного Кавказу став причиною перероблювання снаряда та суттєвого його оновлення. Актуальна модернізація – Х-59МК2, її росіяни називають сучасною і до повномасштабного вторгнення в Україну активно рекламували як диво-зброю.