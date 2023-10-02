24 Канал пояснює, чим небезпечна ворожа ракета Х-59, як її використовує Росія у війні проти України та чи можна з ними боротися.

До теми Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59

Ракета Х-59 "Овод" або "виріб №9" – піонер радянського високоточного ракетобудування. Ракету розробили ще в 70-ті роки минулого століття. На озброєнні радянської армії Х-59 перебуває з початку 1980-их.

Розробники – російські інженери з підмосковного закритого міста Дубна, нині – конструкторське бюро "Радуга". Нині це МКБ є головним підприємством зі збирання авіаційних ракет.

Цікаво, що виробники у Вікіпедії розміщені саме в такому порядку, і дрони спочатку завітали саме до Смоленська. Таким чином, можна спробувати спрогнозувати, що наступний удар буде за списком.

Це ракета повітряного базування, призначення для ураження цілей на суходолі або на воді, клас – "повітря – поверхня". Це також і дозвукова ракета середнього радіуса дії, нині дальність ураження складає до 280 кілометрів.

Ракета має різні модифікації: Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 тощо.

  • Х-59 – базова версія;
  • Х-59Т – ракета з телевізійно-командною системою наведення;
  • Х-59М – оновлений варіант Х-59 з потужнішою бойовою частиною, але обмеженою дальністю до 115 кілометрів;
  • Х-59М2 – варіант з АРЛГСН АРГС-59 і трансляційно-командною системою наведення з цілодобовим застосуванням по наземних та надводних цілях із відомими координатами;
  • Х-59МК (Х-59А) – протикорабельна ракета, комплексним радіовимірником і з активною голівкою самонаведення. Дальність пуску – до 285 кілометрів;
  • Х-59МК2 – різновид Х-59МК для ураження нерухомих наземних цілей із відомими координатами, оснащена системою управління з БІНС.


Характеристики ракети Х-59 та її варіантів / таблиця Defence Express

  • Х-59МК2 (оновлена) – малопомітна, з більшою дальністю пуску.

Найчастіше росіяни застосовують проти України ракети Х-59, Х-59М та Х-59 МК.

Першим носієм ракети був нині списаний бомбардувальник Су-17М, основний носій – Су-24М, які також є на озброєнні ВПС України.

Крім того, носіями можуть бути

  • Су-34,
  • Су-30СМ
  • Су-35С.


Су-34 з ракетами Х-59 / фото міноборони Росії

До речі, росіяни ставили цю ракету (модифікація Х-59МК2) й на свою "гордість" – так званий "винищувач 5 покоління" С-57. Однак, там було лише кілька виставкових зразків, зібраних вручну в досанкційні часи, а тому на них можна особливо не зважати, адже нині Росія не має жодних можливостей їх виробляти.

  • Маса — 930 кілограмів;
  • бойова частина – 320 кілограмів;
  • довжина — 5,7 метра;
  • розмах крила — 1,3 метра;
  • висота польоту — від 15 до 2000 метрів;
  • Швидкість — дозвукова, 900 – 1050 кілометрів за годину;
  • Максимальна дальність — 285 кілометрів;
  • запуск з висоти від 200 метрів до 11 кілометрів.


Ймовірна схема розміщення ракет типу Х-59МК2 у відсіку для озброєння винищувача Су-57 / фото китайських ЗМІ

У 2022 році Росія активно використовувала Х-59 для атак по Україні, вони були частиною того ракетного терору, який активно здійснював шкоду в прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Росіяни використовують ракети Х-59 як дешеву альтернативу цінним і дорогим Х-101 та Х-555. Втім, їхня дальність доволі обмежена та не дозволяє обстрілювати всю територію України. Таким чином, вони використовуються як ракети для роботи оперативно-тактичної авіації окупантів по прифронтових українських областях.

Українські титани ППО / ПРО швидко навчилися перехоплювати ці дозвукові ракети. Вони є "постійними клієнтами" для "Буків" і С-300. Також вдало на російські ракети полюють винищувачі МіГ-29 та Су- 27.


Рештки Х-59, яку сили ППО перехопили у небі Донеччини / фото Нацполіції

З появою в України західних засобів ППО (зокрема, NASAMS та Patriot) і F-16 справа піде ще краще.

  • За підрахунками Defence Express, навесні 2022 року росіяни щодня запускали в середньому 10 ракет Х-59. Доволі швидко арсенал з 800 ракет на озброєнні в окупантів вичерпався.
  • Вони спробували відновити запаси та запустили Смоленський завод – наслідки його роботи відчула Україна у 2023 році, коли Росія повернулася до застосування ракет Х-59.
  • Зокрема, у вересні 2023 року росіяни комбінували атаки півдня України, поєднуючи "шахеди", Х-59 і протирадіолокаційні ракети Х-31П. Зокрема, ці ракети атакували українські порти.

Саме туди 1 жовтня 2023 року прибули українські дрони-камікадзе, чим суттєво обмежили можливості ворога, адже без фюзеляжів ракета просто не полетить.

Ракета Х-59 відповідальна за атаки по мирних цілях у Чечні, хоча самі росіяни досі розповідають, що стріляли лише по бункерах партизан і складах зброї.

Невдалий досвід застосування у горах Північного Кавказу став причиною перероблювання снаряда та суттєвого його оновлення. Актуальна модернізація – Х-59МК2, її росіяни називають сучасною і до повномасштабного вторгнення в Україну активно рекламували як диво-зброю.