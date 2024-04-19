Це перший успішний випадок знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту за час повномасштабного вторгнення. 24 Канал розповідає усе, що відомо про знакову подію: деталі спецоперації і наслідки для Росії.

Дивіться також Майже невловимі: що відомо про ракети Х-22/Х-32, які вперше вдалося знищити силам ППО

Як "приземлили" літак

Збили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ із радянського ЗРК С-200. Це підтвердило нам джерело у розвідці.

По ворожому літаку поцілили із зенітного ракетного комплексу С-200,

– зазначив співрозмовник.

За даними ГУР, літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Водночас військові спрацювали за таким же сценарієм, як було у випадку ураження російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У розвідці наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

"Срочное сообщение": що кажуть в Росії про падіння Ту-22МЗ

Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Так, зранку 19 квітня губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров повідомив, що у Красногвардійському районі Ставропольського краю Росії упав військовий літак.

З місця падіння бомбардувальника публікують кадри, на яких видно розбитий літак. Момент падіння літака також потрапив на відео.

Падіння Ту-22: дивіться відео

Ту-22М3 впав у Ставропольському краї біля хутора Богомолов.

Хутір розташований за понад 300 кілометрів від державного кордону України та лінії фронту.

Де розташований хутір Богомолов: показуємо на карті

Що з пілотами

Падіння бомбардувальника підтвердили і в міноборони Росії, зазначивши, що літак без боєкомплекту зазнав аварії нібито після виконання "бойового завдання" під час повернення на аеродром базування.

У російському оборонному відомстві заявили, що трьох членів екіпажу евакуювали, тривають пошуки ще одного льотчика.

Чотири пілоти літака Ту-22М3 катапультувалися під час падіння, двох знайшли живими, один загинув, ще одного шукають.

Причиною авіакатастрофи в міноборони країни-терориста назвали "технічну несправність".

Водночас губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив загибель окупанта та додав, що наразі продовжуються пошуки ще одного члена екіпажу. Чотири пілоти літака Ту-22М3 катапультувалися під час падіння, двох знайшли живими.

Цей борт вночі атакував Україну

Сухопутні війська України повідомили, що цей борт вночі запускав ракети по Україні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що ЗСУ разом з ГУР вперше ліквідували російський літак Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Ці борти систематично обстрілюють Україну.

Довідка. Ракети Х-22 Росія запускає з бортів Ту-22М3. Поблизу кордону зі Ставропольським краєм розташований військовий аеродром "Моздок" (Північна Осетія), де базуються ці стратегічні бомбардувальники ВКС Росії.



Ставрополь на карті / Скриншот з google maps

"Все буває вперше": у ЗСУ пообіцяли нові збиття

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш коментуючи перше збиття бомбардувальника Ту-22М3 зазначив, що збиття літака – це помста ворогу за атаки на мирні міста.

"Це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди", – сказав він.

Також Євлаш припустив, що в російських пропагандистських ЗМІ сьогодні чорний день, але порадив не засмучуватись, адже "все буває вперше".

"Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Вони будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше", – сказав Євлаш в етері Радіо Свобода.

Речник справедливо зауважив, що свого часу ЗСУ вперше збили Кинджал, вперше збили Циркон.

Сьогодні – вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95,

– оптимістично додав він.

Що відомо про літак Ту-22М2