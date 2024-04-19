Це перший успішний випадок знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту за час повномасштабного вторгнення. 24 Канал розповідає усе, що відомо про знакову подію: деталі спецоперації і наслідки для Росії.

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Збили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ із радянського ЗРК С-200. Це підтвердило нам джерело у розвідці.

По ворожому літаку поцілили із зенітного ракетного комплексу С-200,
– зазначив співрозмовник.

За даними ГУР, літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Водночас військові спрацювали за таким же сценарієм, як було у випадку ураження російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У розвідці наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Так, зранку 19 квітня губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров повідомив, що у Красногвардійському районі Ставропольського краю Росії упав військовий літак.

З місця падіння бомбардувальника публікують кадри, на яких видно розбитий літак. Момент падіння літака також потрапив на відео.

Падіння Ту-22: дивіться відео

Ту-22М3 впав у Ставропольському краї біля хутора Богомолов.

Хутір розташований за понад 300 кілометрів від державного кордону України та лінії фронту.

Де розташований хутір Богомолов: показуємо на карті

Падіння бомбардувальника підтвердили і в міноборони Росії, зазначивши, що літак без боєкомплекту зазнав аварії нібито після виконання "бойового завдання" під час повернення на аеродром базування.

У російському оборонному відомстві заявили, що трьох членів екіпажу евакуювали, тривають пошуки ще одного льотчика.

Чотири пілоти літака Ту-22М3 катапультувалися під час падіння, двох знайшли живими, один загинув, ще одного шукають.

Причиною авіакатастрофи в міноборони країни-терориста назвали "технічну несправність".

Водночас губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив загибель окупанта та додав, що наразі продовжуються пошуки ще одного члена екіпажу. Чотири пілоти літака Ту-22М3 катапультувалися під час падіння, двох знайшли живими.

Сухопутні війська України повідомили, що цей борт вночі запускав ракети по Україні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що ЗСУ разом з ГУР вперше ліквідували російський літак Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Ці борти систематично обстрілюють Україну.


Ставрополь на карті / Скриншот з google maps

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш коментуючи перше збиття бомбардувальника Ту-22М3 зазначив, що збиття літака – це помста ворогу за атаки на мирні міста.

"Це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди", – сказав він.

Також Євлаш припустив, що в російських пропагандистських ЗМІ сьогодні чорний день, але порадив не засмучуватись, адже "все буває вперше".

"Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Вони будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше", – сказав Євлаш в етері Радіо Свобода.

Речник справедливо зауважив, що свого часу ЗСУ вперше збили Кинджал, вперше збили Циркон.

Сьогодні – вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95,
– оптимістично додав він.

  • Ту-22М3 наприкінці 1970-х років прийшов на зміну Ту-22М2.
  • Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво на Казанському авіазаводі імені Горбунова. Останній екземпляр випущено у 1993 році.
  • Точних даних щодо того, скільки справних Ту-22М3 є на озброєнні в Росії станом на сьогодні – немає.
  • Є дані, що загалом цих літаків в середині 2010 років залишилося не більше 60, з них половина – у бойовому стані.
  • У квітні 2022 року Ту-22М3 бомбардували завод Азовсталь, та здебільшого Росія застосовує ці літаки як ракетоносці.