Это первый успешный случай уничтожения стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета за время полномасштабного вторжения. 24 Канал рассказывает все, что известно о знаковом событии: детали спецоперации и последствия для России.

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Сбили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ из советского ЗРК С-200. Это подтвердил нам источник в разведке.

По вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200,
– отметил собеседник.

По данным ГУР, самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины. При этом военные сработали по такому же сценарию, как было в случае поражения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В разведке отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Вследствие поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

Так, утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Красногвардейском районе Ставропольского края России упал военный самолет.

С места падения бомбардировщика публикуют кадры, на которых видно разбитый самолет. Момент падения самолета также попал на видео.

Падение Ту-22: смотрите видео

Ту-22М3 упал в Ставропольском крае возле хутора Богомолов.

Хутор расположен более чем в 300 километрах от государственной границы Украины и линии фронта.

Где расположен хутор Богомолов: показываем на карте

Падение бомбардировщика подтвердили и в Минобороны России, отметив, что самолет без боекомплекта потерпел крушение якобы после выполнения "боевой задачи" при возвращении на аэродром базирования.

В российском оборонном ведомстве заявили, что трех членов экипажа эвакуировали, продолжаются поиски еще одного летчика.

Четыре пилота самолета Ту-22М3 катапультировались во время падения, двух нашли живыми, один погиб, еще одного ищут.

Причиной авиакатастрофы в Минобороны страны-террориста назвали "техническую неисправность".

При этом, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил гибель оккупанта и добавил, что сейчас продолжаются поиски еще одного члена экипажа. Четыре пилота самолета Ту-22М3 катапультировались при падении, двух нашли живыми.

Сухопутные войска Украины сообщили, что этот борт ночью запускал ракеты по Украине.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ВСУ вместе с ГУР впервые ликвидировали российский самолет Ту-22М3, который является носителем крылатых ракет Х-22. Эти борта систематически обстреливают Украину.


Ставрополь на карте / Скриншот с google maps

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш комментируя первое сбивание бомбардировщика Ту-22М3 отметил, что сбивание ликата – это месть врагу за атаки на мирные города.

"Это вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди", – сказал он.

Также Евлаш предположил, что в российских пропагандистских СМИ сегодня черный день, но посоветовал не расстраиваться, ведь "все бывает впервые".

"Конечно, что это комбо. Сегодня у российских пропагандистских СМИ черный день. Они будут очень-очень не рады. Все бывает впервые", – сказал Евлаш в эфире Радио Свобода.

Спикер справедливо заметил, что в свое время ВСУ впервые сбили Кинжал, впервые сбили Циркон.

Сегодня – впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь на Ту-95,
– оптимистично добавил он.

  • Ту-22М3 в конце 1970-х годов пришел на смену Ту-22М2.
  • Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978-го запущен в серийное производство на Казанском авиазаводе имени Горбунова. Последний экзмпляр выпущен в 1993 году.
  • Точных данных о том, сколько исправных Ту-22М3 есть на вооружении в России по состоянию на сегодня – нет.
  • Есть данные, что в целом этих самолетов в середине 2010 года осталось не более 60, из них половина – в боевом состоянии.
  • В апреле 2022 года Ту-22М3 бомбили завод Азовсталь, и в основном Россия применяет эти самолеты как ракетоносцы.